Frente Frío 28 con heladas y bajas temperaturas en Nuevo León

Este sistema frontal se desplaza con rapidez por el norte y noreste del país, impulsado por una masa de aire polar que provoca un descenso de temperatura.

El Frente Frío número 28 mantiene su avance sobre el territorio nacional y este jueves 15 de enero refuerza el ambiente frío en Nuevo León, donde se prevén temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados en zonas serranas durante la madrugada, además de condiciones secas y cielo despejado en gran parte del día.

Hielo cubre Ciénega del Toro en Galeana este jueves 15 de enero | Protección Civil de Nuevo León

Este sistema frontal se desplaza con rapidez por el norte y noreste del país, impulsado por una masa de aire polar que provoca un descenso generalizado de temperatura. Aunque los efectos más severos en cuanto a lluvias se concentran en el sureste, el frío se extiende desde el norte hasta el centro de México.

¿Cómo estará el clima hoy 15 de enero en Nuevo León por Frente Frío 28?

En el estado de Nuevo León, el principal efecto del Frente Frío 28 es el descenso térmico. Durante la mañana de este jueves se registran condiciones de cielo despejado, ambiente frío y seco, con temperaturas alrededor de los 10 grados en la zona metropolitana.

Por la tarde, el ambiente se mantiene despejado y muy seco, con una temperatura máxima cercana a los 20 grados centígrados. Sin embargo, durante la noche y la madrugada del viernes, el termómetro volverá a descender hasta valores cercanos a los 0 grados en zonas altas y rurales del estado, con riesgo de heladas.

Estados con temperaturas bajo cero y heladas

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas más extremas se presentarán en Chihuahua y Durango, donde se esperan mínimas de -10 a -5 grados en zonas serranas.

Además, se prevén temperaturas de -5 a 0 grados con heladas en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Para entidades como Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados durante la madrugada del viernes.

Lluvias y otros efectos en el resto del país

Mientras el frío domina el norte y centro del país, el Frente Frío 28 favorece lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste. Estados como Chiapas y Tabasco podrían registrar precipitaciones intensas, mientras que en Veracruz y Oaxaca se esperan lluvias de menor intensidad.

En el centro del país, incluido el Valle de México, se pronostican chubascos intermitentes con posible caída de granizo. En tanto, el ingreso de humedad del Pacífico genera lluvias en entidades del occidente y sur como Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Recomendaciones de Protección Civil ante frío

Protección Civil de Nuevo León informó que este jueves la calidad del aire es aceptable. No obstante, debido a las condiciones secas y al frío nocturno, se recomienda extremar precauciones.

Entre las recomendaciones destacan abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger a personas adultas mayores, niñas, niños y mascotas, especialmente durante la noche y madrugada.

Las autoridades exhortan a mantenerse atentos a los avisos oficiales ante la persistencia del frío en Nuevo León y en gran parte del país.