Frente Frío 27: ¿a qué hora llegará el frío a Monterrey?

El clima cambiará debido al desplazamiento del Frente Frío 27 sobre el noreste del país, el cual impactará a Nuevo León en el transcurso de las próximas horas.

El clima en Monterrey comenzó este viernes con un ambiente estable y temperaturas templadas, con valores cercanos a los 18 grados durante la mañana y máximas que podrían llegar hasta los 28 grados por la tarde. No obstante, este escenario cambiará de manera gradual conforme avance el día, debido al desplazamiento del Frente Frío 27 sobre el noreste del país, el cual impactará a Nuevo León en el transcurso de las próximas horas.

¿A qué hora comenzará a bajar la temperatura en Monterrey?

El enfriamiento comenzará a notarse a partir de la noche del viernes y se acentuará durante el sábado. Aunque el amanecer podría iniciar con valores cercanos a los 17 grados, la temperatura descenderá de forma constante hasta registrar mínimas de alrededor de 8 grados durante la madrugada. Para el domingo, se prevé el punto más frío del evento, con mínimas de 6 grados y máximas que apenas oscilarán entre 10 y 11 grados.

Recomendaciones ante el descenso de temperatura

Ante este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente con niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios. Es importante abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y revisar el uso de calentadores o estufas para reducir riesgos dentro del hogar.

Lluvias acompañarán el ingreso del Frente Frío 27

El evento invernal también estará acompañado por lluvias, principalmente desde la noche del sábado y durante el domingo. Estas condiciones podrían generar pavimento resbaladizo, encharcamientos y reducción de visibilidad, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir y mantenerse atento a los avisos de Protección Civil.

Con el video #VideoPronóstico del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que se prevén hoy, en #México.⬇️ pic.twitter.com/5I8IJRrZwR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 9, 2026

Pronóstico extendido por posible llegada del Frente Frío 28

Para la próxima semana, el clima en Monterrey se mantendrá frío durante las madrugadas, con mínimas entre 7 y 9 grados. Las temperaturas máximas mostrarán una recuperación gradual, superando los 15 grados y acercándose a los 20 grados. Además, se prevé el ingreso del Frente Frío 28 el próximo sábado, lo que podría prolongar las condiciones invernales en la región.