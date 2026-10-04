Frente Frío 1 mantiene lluvias y baja temperatura en Nuevo León

Para las regiones Norte, Metropolitana y Montañosa se estiman acumulados de entre 25 y 50 milímetros, mientras que en el Sur se prevén entre 5 y 25 milímetros.

Las lluvias continuarán este sábado en Nuevo León debido al desplazamiento del Frente Frío número 1 por el noreste del país, con mayor presencia durante la tarde y noche, informó Protección Civil estatal.

El sistema también provocará un ligero descenso en las temperaturas y podría generar periodos de lluvia de mayor intensidad, además de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico para el periodo del 3 al 6 de octubre, las regiones Oriente y Citrícola podrían registrar acumulados superiores a 75 milímetros.

Para las regiones Norte, Metropolitana y Montañosa se estiman acumulados de entre 25 y 50 milímetros, mientras que en el Sur se prevén entre 5 y 25 milímetros.

Protección Civil Nuevo León mantiene un monitoreo permanente desde el Centro de Operaciones de Emergencias ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

La dependencia recomendó a la población evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas, así como conducir con precaución y reducir la velocidad durante las lluvias.

También pidió asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de árboles, anuncios o estructuras que pudieran caer.

A partir del lunes, el frente frío comenzará a alejarse de Nuevo León mientras avanza hacia la vertiente del Golfo de México.