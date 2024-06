Frenan reconstrucción; quedan 3 meses de huracanes: gobierno

No se puede hablar de reconstrucción si quedan tres meses de huracanes, advirtió el gobernador Samuel García.

El mandatario dijo que este jueves se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para ver el tema de la reconstrucción de Nuevo León tras el paso de la tormenta “Alberto".

Además, verá con el Presidente los detalles de la visita de éste a la entidad en agosto para inaugurar la presa Libertad.

En el tema de la reconstrucción de vialidades, puentes y obras, el gobernador fue claro.

"No se puede hablar de reconstrucción si quedan tres meses de huracanes”, alegó.

Ya están en puerta dos fenómenos de 25 posibles.

"Reflexión: quedan cuatro meses de mucha agua, julio, agosto, septiembre y octubre… tenemos que esperar lo peor”, aseveró.

"Apenas viene lo bueno, no quiero decir lo peor… tenemos que ser cuidadosos por los tres meses de huracanes que vienen”, expuso.

Pidió tomar el tema con cautela.

"¿Qué hacer para no perder competitividad y hacer puentes que se van a destruir?”, preguntó.

Advirtió, con las reservas del caso, que en la zona del Atlántico se podrían formar hasta 15 huracanes de entre un total de 25 fenómenos.

Aclaró que ayer se percató de que Nuevo León sí cuenta con el apoyo federal y que el Presidente le dijo “adelante”.

"El presidente me dijo: adelante. Me van a ayudar con SCT y Protección Civil”, refirió.

Dijo que será vital la reconstrucción de las vialidades estratégicas, pero pidió ver el tema con cuidado.

"Pero tenemos como gobierno que hacer una ultraplaneación", reiteró.

Ni presentará presupuesto, ni irá a su juicio político

El gobernador Samuel García advirtió que no mandará el proyecto de Presupuesto 2024 al Congreso Local y sentenció que este jueves no se presentará ante los diputados para el juicio político que pretenden hacerle.

Aclaró que a la comunidad no le interesan los juicios políticos que el Congreso amenaza con hacerle a él y a su secretario General de Gobierno, Javier Navarro.

"Están haciendo ruido innecesario, si tenemos ese tema enfrente (la reconstrucción), ¿ustedes creen que a la ciudadanía le interesan esos juicios, una Comisión Jurisdiccional para el juicio político al gobernador?", preguntó.

"Ayer me llegó la noticia de que el jueves me van a hacer juicio político… desde ahorita les digo: no iré. Voy a México, a bajar dinero”, aseveró.

Dijo que no enviará el Presupuesto 2024 al Congreso porque no lo necesita, ya que el gobierno tiene recursos.

Había anunciado que lo enviaría, pero fue porque quería ayudar a los alcaldes, pero reconsideró al escuchar a los diputados.

"La respuesta de ellos fue: "páganos, ratero, cobarde". Si no quieren diálogo, adelante”, afirmó

