Frenan presupuesto 2026 por falta de diputados en Congreso

Por falta de diputados de todos los partidos en el pleno, la sesión se cerró, se fueron de vacaciones y no salió el presupuesto para este 2026.
Aunque desde ayer se dio a conocer que se rompió el acuerdo entre Morena, PRI y PAN debido a que estos últimos dos grupos querían aprobar también una reforma electoral, hoy los morenistas lo confirmaron y agregaron que no estaban de acuerdo con la Ley de Coordinación Hacendaria.
En entrevista, Mario Soto, Jesús Elizondo y Berenice Martínez diputados de Morena, indicaron que ellos no responden a nadie que no sea a su partido, luego de que fueron acusados tanto por el PRI como por el PAN de que seguían órdenes del gobernador Samuel García.
“Aquí hay que dejar algo bien claro, nosotros estamos a favor del presupuesto, como dice mi compañero Mario, ellos tienen la mesa directiva, pudimos haber seguido ayer que se subiera el presupuesto y decidieron no subirlo porque no se garantizaban los votos para la reforma electoral a su modo.
“Entonces, es culpa de ellos, quieren engañar al pueblo de Nuevo León a decir que es culpa de Morena, que está en manos de morena el presupuesto, eso es completamente falso. Nosotros estamos a favor y si lo suben, nosotros vamos a votar a favor y están garantizados esos 28 votos. Pero no vamos a negociar el presupuesto por una reforma acelerada electoral o por una reforma acelerada de transparencia”, dijo Berenice Martínez.
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