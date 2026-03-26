Frenan presupuesto 2026 por falta de diputados en Congreso

Falta de diputados y ruptura entre Morena, PRI y PAN frenan aprobación del presupuesto 2026 en el Congreso de Nuevo León

Por falta de diputados de todos los partidos en el pleno, la sesión se cerró, se fueron de vacaciones y no salió el presupuesto para este 2026.

Aunque desde ayer se dio a conocer que se rompió el acuerdo entre Morena, PRI y PAN debido a que estos últimos dos grupos querían aprobar también una reforma electoral, hoy los morenistas lo confirmaron y agregaron que no estaban de acuerdo con la Ley de Coordinación Hacendaria.

En entrevista, Mario Soto, Jesús Elizondo y Berenice Martínez diputados de Morena, indicaron que ellos no responden a nadie que no sea a su partido, luego de que fueron acusados tanto por el PRI como por el PAN de que seguían órdenes del gobernador Samuel García.

“Aquí hay que dejar algo bien claro, nosotros estamos a favor del presupuesto, como dice mi compañero Mario, ellos tienen la mesa directiva, pudimos haber seguido ayer que se subiera el presupuesto y decidieron no subirlo porque no se garantizaban los votos para la reforma electoral a su modo. “Entonces, es culpa de ellos, quieren engañar al pueblo de Nuevo León a decir que es culpa de Morena, que está en manos de morena el presupuesto, eso es completamente falso. Nosotros estamos a favor y si lo suben, nosotros vamos a votar a favor y están garantizados esos 28 votos. Pero no vamos a negociar el presupuesto por una reforma acelerada electoral o por una reforma acelerada de transparencia”, dijo Berenice Martínez.

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