Frenan costos y trámites la construcción de vivienda en NL

La Canadevi advierte que la incertidumbre sobre permisos, servicios y disponibilidad de suelo mantiene proyectos detenidos y eleva el rezago habitacional local

El incremento en el costo de los materiales de construcción, sector que enfrenta una inflación de 5.7%, así como la complejidad de la tramitología local y la pandemia de 2020 han frenado el desarrollo inmobiliario en la entidad y, por ende, la edificación de nuevas casas.

En entrevista con Info 7, Javier Treviño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Nuevo León, advirtió sobre la brecha que se ha generado en el sector habitacional.

“De 2015, por allá se hacían en el área metropolitana cerca de 50,000 viviendas; tenemos cerca de las 22,000 viviendas (en inventario)”, expresó.

A los factores económicos se suma la incertidumbre en materia de servicios públicos, la tramitología municipal y estatal y la disponibilidad de suelo, recalcó el líder del organismo.

Dijo que se trata de proyectos a no menos de 3, 4 o 5 años, por lo que la falta de fluidez paraliza los desarrollos.

“Hoy un desarrollador no puede anticipar con claridad cuánto tardará ni cuánto le costará obtener los permisos para un proyecto, y esa falta de certeza frena la inversión. A ello se suman la falta de infraestructura en servicios públicos”, dijo.

El panorama se torna aún más complejo en el contexto internacional, pues Treviño reconoció que “hay muchas inversiones detenidas hasta que se aclare el tema de los aranceles”.

Ante esto, la industria hizo un llamado urgente a las autoridades para simplificar procesos administrativos y dar certidumbre técnica a fin de evitar que la oferta de vivienda continúe rezagándose frente al dinamismo económico e industrial de la región.

Alto costo no ayuda

El alto costo de las viviendas en la urbe regia también ha derivado en que se compren menos y, en consecuencia, que se construyan menos, esto a pesar de que exista una alta demanda, según corredores inmobiliarios.

Y es que para obtener un crédito hipotecario, las instituciones financieras piden que por cada millón de pesos a prestar, una persona gane $20,000 pesos al mes, pero en la zona metropolitana, las casas de nuevos fraccionamientos tienen un costo de $3 millones de pesos.

Esto significa que una pareja tiene que ganar $60,000 pesos al mes, además de no tener otros créditos vigentes, como son automotrices o de tarjetas de consumo.

Piden esquema metropolitano

Sobre este tema, Eugenio Montiel Amoroso, director del Instituto Estatal de la Vivienda de Nuevo León (IEVNL), señaló que la reducción en la producción habitacional obliga a ampliar las alternativas para atender la demanda, mediante vivienda nueva, usada y la autoproducción de las propias familias.

También llamó a impulsar una mayor coordinación metropolitana para atender la demanda actual y futura.

“El ritmo de expansión urbana que se requiere para satisfacer las demandas de vivienda nos obliga a coordinarnos entre el estado y los municipios mediante un esquema metropolitano que prevea un crecimiento equilibrado y no expansivo como ha sucedido en los últimos años”, explicó a Info 7.

Por ello, insistió en que el Congreso local avance en la aprobación de la Ley de Coordinación Metropolitana, presentada por el Consejo NL en agosto pasado, a fin de que el estado y los municipios planeen ordenadamente el crecimiento urbano.