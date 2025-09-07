Frenan a generador de violencia en Guadalupe; tenía antecedentes

La detención se logró luego de ser interceptado por aparentemente fumar un cigarrillo artesanal del cual expedía un olor característico al de la marihuana

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un joven considerado como generador de violencia a mediodía del viernes en la colonia Valle de los Encinos, en el municipio de Guadalupe.

El sujeto se identificó como Juan “N” de 18 años y le decomisaron 44 dosis de hierba verde con las características de la marihuana, y 42 bolsas con una sustancia sólida parecida al cristal.

La detención se logró luego de ser interceptado por aparentemente fumar un cigarrillo artesanal del cual expedía un olor característico al de la marihuana.

Las autoridades policiales ya buscaban a Juan “N”, pues se presume que forma parte de un grupo delictivo con presencia nacional en el cual desempeña actividades como generador de violencia.

El joven tras ser detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para lo que resulte.