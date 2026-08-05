Fraudes en NL dejan a 1,600 víctimas sin recuperar su dinero

Más de 1,600 personas han sido afectadas por 10 megafraudes en Nuevo León, con pérdidas de hasta $12,500 millones de pesos

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El sello característico de los grandes fraudes inmobiliarios y de inversión en Nuevo León es que, en la mayoría de los casos, los presuntos responsables han sido detenidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero las víctimas siguen sin recuperar su dinero.

En los últimos tres años, en la entidad se han registrado 10 megafraudes que han afectado a más de 1,600 personas, con un monto global estimado de hasta 12,500 millones de pesos.

Abogados consultados por Info 7 explicaron que uno de los principales obstáculos para reparar el daño es que, en numerosos casos, los presuntos responsables desaparecen los recursos captados de los inversionistas y, cuando las empresas colapsan, ya no cuentan con bienes suficientes para responder.

Aunque algunos de los señalados permanecen en prisión durante varios años, los especialistas consideran que resarcir el monto defraudado resulta complicado, especialmente cuando los esquemas financieros fueron diseñados desde su origen para limitar la responsabilidad frente a los inversionistas.

Incluso cuando las autoridades han conseguido congelar cuentas bancarias o asegurar bienes, estas medidas no han sido suficientes para garantizar la devolución de los recursos a las víctimas.

Una revisión realizada por Info 7de los principales casos revela que, en la gran mayoría, no existe información pública que confirme la reparación del daño a los afectados. Solo uno de los expedientes registra un acuerdo, aunque tampoco existe constancia de que haya sido cumplido en su totalidad.

Capital Tech, el único caso con un acuerdo

Se trata de Capital Tech Financial, de Rogelio de los Santos, empresa que mediante un concurso mercantil llegó a un acuerdo para cubrir 25% de los montos reclamados por los afectados.

Reportes públicos señalan que en septiembre del año pasado la Sofom únicamente cubrió 12.5% de los adeudos. El resto sería pagado una vez que cada afectado firmara un convenio para comprometerse a no emprender nuevas acciones legales ni difundir detalles del caso.

Isabel Hinojosa, una de las afectadas por Creare Desarrollos, aseguró que ninguna de las víctimas ha recuperado su dinero y señaló que personas afectadas por otros fraudes enfrentan una situación similar.

“Llevo tres años y no me han dado nada”, relató.

El primer fraude que cobró notoriedad pública fue precisamente el de Creare Desarrollos, donde existen 328 denuncias que reclaman alrededor de 3,000 millones de pesos. El caso más reciente corresponde a la Sofom MKM Stability Cap, cuyo presunto fraude se estima en 132 millones de pesos, aunque no existe una cifra oficial de afectados.

Proyectos 9 y Tamayo Capital, entre los grandes casos

Uno de los expedientes más mediáticos es el de Proyectos 9, del empresario José Lobatón, acusado de un fraude superior a 1,200 millones de pesos.

Hasta ahora se han presentado 428 denuncias, que derivaron en el aseguramiento de siete desarrollos inmobiliarios, el congelamiento de cuentas bancarias y la detención de Lobatón, quien permanece en prisión preventiva en el penal de Apodaca.

Por este caso, el Ministerio Público también investiga a Miguel Enrique Cano, socio y representante legal de la firma, por su presunta responsabilidad en fraude agravado.

En tanto, Dimarys “N”, Mario “N” y Alejandro “N” fueron vinculados a proceso por un presunto fraude de aproximadamente 180 millones de pesos cometido mediante Tamayo Capital. El caso habría afectado a 120 personas y los tres permanecen detenidos.

Otro expediente relevante es el de Capital Tech, Sofom que presuntamente afectó a 135 inversionistas por un monto estimado de 815 millones de pesos.

La Fiscalía de Nuevo León ejerció acción penal contra Rogelio Santos y Francisco Javier Garza Zambrano. Las audiencias de imputación fueron programadas para los días 17, 27 y 31 de julio.

Órdenes de captura y acusados prófugos

Grupo Peak, dedicada a la inversión privada, acumula decenas de denuncias por incumplir con la devolución del capital y los intereses pactados. El monto estimado del fraude asciende a 800 millones de pesos.

Por el caso existen órdenes de aprehensión contra Víctor Hugo Sepúlveda y Arturo González, socios y fundadores de la empresa.

Sepúlveda fue detenido en España y posteriormente extraditado a México, aunque actualmente enfrenta el proceso en libertad tras obtener un amparo. González permanece prófugo. Los afectados han presentado 155 denuncias.

Otro de los casos más graves es el de Financiera Trinitas, considerada una de las mayores estafas financieras registradas en Nuevo León, con un daño estimado de al menos 2,500 millones de pesos.

La empresa suspendió de manera repentina el pago de dividendos, afectando a entre 350 y 400 inversionistas, en su mayoría adultos mayores. Su fundador y responsable, Jorge Olvera Rodarte, permanece prófugo de la justicia.

Nuevo León, señalado como la ‘capital de los fraudes’

Préstamo Feliz, una Sofom dedicada a créditos de nómina, habría provocado un desfalco superior a 3,000 millones de pesos y enfrenta múltiples demandas, incluidas algunas de carácter internacional.

Entre los implicados, Eduardo Garza Alanís se encuentra bajo arresto domiciliario; Eduardo García Sada fue detenido y posteriormente liberado, mientras que Sergio Elizondo continúa preso.

El pasado 30 de marzo, Info 7 documentó cómo Nuevo León se ha convertido en la “capital de los fraudes” debido a la proliferación de este tipo de casos durante los últimos años.

En el caso de Creare Desarrollos, César Alejandro Pérez fue detenido e internado en el Penal de Apodaca por presuntamente ofrecer casas y terrenos sin contar con los permisos de construcción ni licencias correspondientes.

El daño económico estimado asciende a 3,000 millones de pesos y afecta a 328 víctimas.

Aunque se han girado diversas órdenes de aprehensión, no todas han sido cumplimentadas. El principal problema para los afectados continúa siendo el mismo: la falta de recuperación del dinero perdido.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el aseguramiento de bienes relacionado con Proyectos 9 podría contribuir a la reparación del daño.

Ni las tandas se salvan de los fraudes

La ola de estafas también ha alcanzado operaciones cotidianas. Más allá de los megafraudes, falsas tandas y supuestas oportunidades de inversión han provocado pérdidas millonarias entre grupos de amigos, vecinos y usuarios de plataformas digitales.

Uno de los casos corresponde a una mujer identificada como Ingrid, quien organizaba tandas en Monterrey y San Nicolás y presuntamente defraudó a decenas de personas por alrededor de 27 millones de pesos.

Otro caso involucra a un grupo de mujeres de San Pedro, San Nicolás y Monterrey que invirtieron hasta 1 millón de pesos cada una bajo la promesa de obtener rendimientos mensuales de 30%.

Sin embargo, la supuesta inversión terminó siendo un engaño ejecutado mediante aplicaciones y páginas web fraudulentas, dejando nuevamente a las víctimas sin recuperar sus recursos.