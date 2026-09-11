Fraude millonario en Juárez; tandera habría fingido su muerte

Habitantes de Juárez denuncian un presunto fraude cercano al millón de pesos y señalan a una organizadora de tandas que habría dejado de responder.

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Un presunto fraude cercano al millón de pesos mantiene en alerta a habitantes de Juárez, luego de que varias personas señalaran públicamente en redes sociales a una organizadora de tandas, identificada como Vanelly Zavala Hernández, a quien acusan de presuntamente quedarse con el dinero que le habrían depositado.

A través de Facebook, múltiples usuarios han compartido señalamientos contra la joven y aseguran que, tras recibir las aportaciones de los participantes, habría dejado de responder a quienes le reclamaban la devolución de su dinero.

De acuerdo con las versiones difundidas en redes sociales, Vanelly no habría actuado sola, pues también son mencionadas otras dos personas, una amiga y su esposo. Sin embargo, estas personas se habrían deslindado de los señalamientos.

El caso dio un giro inesperado: comenzaron a circular esquelas

La polémica escaló cuando comenzaron a difundirse en redes sociales esquelas que anunciaban el supuesto fallecimiento de Vanelly Zavala Hernández.

En las publicaciones aparece una fotografía de la mujer en blanco y negro, acompañada de mensajes alusivos a su presunta muerte.

La situación provocó desconcierto entre quienes aseguran haber entregado dinero para participar en las tandas, pues algunos consideran que las publicaciones podrían tratarse de una maniobra para evitar responder por los recursos reclamados.

Funeraria desmiente que haya sido velada

Pero el supuesto fallecimiento quedó todavía más envuelto en dudas después de que algunas de las esquelas afirmaran que los restos de Vanelly serían velados en Funeraria La Fe.

El propio establecimiento salió públicamente a desmentir esa información mediante sus redes sociales.

“Les comunicamos atentamente que éste servicio no se está llevando a cabo en nuestra Capilla, el dato en la publicación es incorrecto, no tenemos conocimiento ni contacto con ningún familiar o conocido de la persona”, señaló la funeraria.

El mensaje provocó indignación entre las presuntas víctimas, quienes cuestionaron la veracidad de las publicaciones sobre el supuesto fallecimiento y exigieron respuestas sobre el dinero que, aseguran, entregaron.

Hasta el momento, no se ha confirmado mediante una autoridad que exista un fraude ni que Vanelly Zavala Hernández haya fingido su muerte. Los señalamientos conocidos hasta ahora provienen principalmente de publicaciones.