Francisca celebra un siglo de edad junto a su familia

Conocida como Paquita, la entrañable modista festejó sus 100 años acompañada por sus 6 hijos, 19 nietos y 18 bisnietos en la reunión.

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Rodeada de sus seres queridos, Francisca Cerecedo celebró sus 100 años de vida, acompañada por sus seis hijos, 19 nietos y 18 bisnietos.

Conocida cariñosamente como “Paquita”, Francisca llegó a este cumpleaños con la alegría de poder reunir nuevamente a toda su familia, una de las mayores satisfacciones que, asegura, le ha dejado la vida.

Durante décadas se dedicó a trabajar como modista de dama y caballero, oficio con el que logró sacar adelante a sus hijos y que marcó gran parte de su historia.

Para sus familiares, Francisca es una mujer trabajadora, cariñosa y, sobre todo, guerrera, pues recuerdan los sacrificios que hizo para sacar adelante a sus seis hijos.

Su primer nieto también recuerda con cariño los años que pasó junto a ella y cómo siempre encontró en su abuela un refugio, cuidados y palabras de aliento.

Ahora, al cumplir un siglo de vida, varias generaciones de la familia se reunieron para celebrar a quien consideran uno de sus pilares.

Así, la historia de Paquita no solo está marcada por los años, sino por los vínculos que fue construyendo a lo largo del tiempo; como modista, pasó décadas uniendo telas con hilo y aguja, mientras que en su familia fue hilando generaciones, recuerdos y lazos que permanecen unidos hasta hoy.