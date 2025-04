Fortalecen reforma de ley para combatir el grooming en NL

“Es un seguimiento de la causa de su servidor para que se combata y se prevenga el grooming en Nuevo León, que es el ciberacoso a menores de edad con fines de índole sexual.

“Como lo dije, no solo lo presenté como legislador, sino como víctima, porque cuando fui menor de edad fui extorsionado con un vídeo íntimo y en 2019 lo hice público, como comenté no era inmoral, ni ilegal, fui víctima de una extorsión y al final pude afrontarlo y no fue un impedimento para ser legislador”, dijo Jesús Elizondo.