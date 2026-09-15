Fortalecen política cultural con programas en todo Nuevo León

Durante la actual administración se han registrado más de 5 millones de asistencias a las actividades impulsadas por la Secretaría de Cultura

La cultura se ha convertido en uno de los ejes de desarrollo del Gobierno de Nuevo León, con programas que buscan acercar las actividades artísticas, preservar el patrimonio e impulsar a los creadores en distintos municipios del estado.

La secretaria de Cultura, Melissa Segura Guerrero, destacó que durante la actual administración se han registrado más de 5 millones de asistencias a las actividades impulsadas por la dependencia.

Explicó que el trabajo se concentra en cinco líneas: participación cultural, desarrollo creativo, economía creativa, patrimonio cultural y gobernanza cultural, además de las actividades realizadas durante el Mundial de futbol 2026.

Entre los programas destacó Esferas Culturales, que este año ha alcanzado a más de 700 mil niñas, niños y adolescentes mediante 15 mil 200 sesiones en zonas de transformación.

También resaltó las acciones dirigidas a la primera infancia, con más de 9 mil sesiones de mediación cultural y cerca de 135 mil asistentes en 27 municipios.

En materia de apoyo a creadores, Cultura Capital ha beneficiado a más de 70 agentes culturales de 15 municipios mediante microcréditos para proyectos relacionados con diseño, música, artes escénicas, artes visuales y formación cultural.

Para la conservación del patrimonio se han destinado más de 51 millones de pesos en 40 acciones realizadas en ocho municipios.

Segura Guerrero señaló además que el proyecto del Nuevo Centro Cultural Libertad busca transformar el antiguo Penal del Topo Chico y el Parque Libertad en un espacio de encuentro y creatividad para habitantes del norponiente de Monterrey.

Durante el Mundial, Trazos Mundialistas llevó intervenciones de arte público a distintos espacios, mientras que el Pabellón Nuevo Parque del Agua reunió a más de 113 mil asistentes en actividades culturales.

La funcionaria también invitó a la ciudadanía a participar en las celebraciones patrias.

Este martes 15 de septiembre se realizará el Grito de Independencia en la Explanada de los Héroes a partir de las 18:00 horas, mientras que el miércoles 16 tendrá lugar el Gran Desfile de Independencia desde las 10:00 de la mañana.