Fortalecen liderazgo con el Congreso 'Jóvenes: Motor de México'

El gobernador Samuel García estuvo en la inauguración del evento, donde dirigió un mensaje a las y los jóvenes al ser claves en el desarrollo del estado

La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, llevó a cabo la doceava edición del congreso universitario “Jóvenes: Motor de México 2025”, con el objetivo de motivar, empoderar e inspirar a las nuevas generaciones.

El evento fue inaugurado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien dirigió un mensaje de bienvenida y ánimo a las y los jóvenes, destacando su papel clave en el desarrollo del estado.

“Podemos proponernos cada quien metas, organizar mejor nuestro tiempo, inscribirme a un posgrado en línea, trabajar y estudiar con la educación dual, en síntesis, hay mucho que podemos hacer para que así como Nuevo León es primer lugar en todo, también ustedes sean primer lugar en su familia, en su comunidad o en su salón”, dijo García Sepulveda.

A lo largo de la jornada, el congreso reunió a influencers, líderes de opinión y personalidades de distintos sectores, quienes compartieron sus historias, desafíos y aprendizajes, brindando a los asistentes nuevas perspectivas sobre cómo alcanzar sus metas personales y profesionales.

Este espacio, en el que también estuvieron presentes diferentes autoridades educativas, busca fortalecer el liderazgo juvenil, así como fomentar la participación activa y el compromiso con la sociedad.