Fortalecen coordinación con transportistas en Nuevo León

Gobierno estatal plantea mayor comunicación con Canacar y refuerza compromiso para atraer empresas y mejorar seguridad en carreteras.

El Gobierno de Nuevo León ofreció fortalecer la coordinación y comunicación con el sector del autotransporte de carga, al destacar su papel en el desarrollo económico y la generación de empleo en la entidad.

Durante un evento con integrantes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, tomó protesta a Melissa Tamez Cárdenas como delegada en Monterrey, así como a la mesa directiva que la acompañará.

¿Qué acuerdo busca el Gobierno con transportistas en Nuevo León?

En su mensaje, el funcionario estatal planteó la importancia de trabajar de manera conjunta entre autoridades y sector productivo, al considerar que la coordinación permite impulsar resultados en materia económica.

“Iniciamos con el pie derecho a trabajar con ustedes, fortalezcamos toda la comunicación y la coordinación entre Canacar y el Gobierno del Estado; es muy importante trabajar de la mano porque cuando el sector productivo y el gobierno caminamos hacia el mismo rumbo suceden grandes cosas. “Es importante para nosotros que sepan que ustedes son un aliado estratégico, ustedes son el motor que impulsa la economía de México y es muy importante estar muy coordinados y en comunicación”, señaló Flores Serna.

¿Qué beneficios buscan generar para el sector transporte?

Flores Serna aseguró que el Gobierno estatal mantendrá acciones para atraer nuevas inversiones, con el objetivo de generar más empleos y oportunidades para el sector transportista.

El funcionario recordó su vínculo con la industria, al señalar que también es transportista, y reiteró su disposición para mantener una relación cercana con el gremio.

“A mí me corre diésel por las venas porque también son transportista, y desde el Gobierno del Estado el mensaje es muy claro y contundente, nosotros vamos a seguir trabajando todos los días para seguir creando oportunidades para que vengan a Nuevo León las mejores y más importantes empresas del mundo, como ya ocurre, porque sabemos que eso a ustedes les genera trabajo y esa es una de nuestras prioridades. “Quiero decirles que en mí cuentan con un aliado no solamente en gobierno también como transportista y sigamos trabajando para seguir siendo como estado un referente nacional logístico”, explicó Flores Serna.

¿Cómo buscan reforzar la seguridad en carreteras de Nuevo León?

El secretario general de Gobierno también subrayó la necesidad de mantener carreteras seguras, mediante un trabajo coordinado con transportistas que permita identificar riesgos y mejorar las condiciones de tránsito.

Indicó que una de las prioridades es desarrollar nuevas rutas seguras y fortalecer la comunicación con quienes recorren diariamente las vías del estado.