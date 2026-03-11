Fortalecen conectividad a través de ruta Monterrey-McAllen

La Secretaría de Turismo señaló que el fortalecimiento de las rutas aéreas es un factor clave para impulsar el desarrollo económico y turístico del estado

El Gobierno del Estado refuerza la conectividad con el sur de Texas, a través de la conectividad aérea con la ruta internacional Monterrey–McAllen (MTY–MFE) de la aerolínea regional AERUS.

Durante la rueda de prensa, autoridades estatales, aeroportuarias y directivos de la aerolínea presentaron esta nueva alternativa para facilitar la movilidad entre Nuevo León y el sur de Texas.

La secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal, señaló que el fortalecimiento de las rutas aéreas es un factor clave para impulsar el desarrollo económico y turístico del estado.

“La apertura de esta nueva ruta fortalece la conectividad internacional de Nuevo León y facilita los vínculos económicos, empresariales y turísticos con el sur de Texas. La conectividad aérea es un elemento estratégico para acercar mercados y ampliar las oportunidades de movilidad para visitantes y empresas”, expresó.

Por su parte, el director general de AERUS, Javier Herrera, destacó que esta nueva conexión forma parte de la estrategia de expansión de la aerolínea desde Monterrey.

“La nueva ruta Monterrey–McAllen refuerza nuestra visión de seguir conectando estratégicamente el norte de México con mercados clave en Estados Unidos. McAllen es, además, uno de los mercados predilectos del regiomontano, por su cercanía y su intensa relación comercial, turística y familiar con Monterrey. “Con este nuevo servicio no solo ampliamos las opciones de movilidad entre ambas ciudades, sino que, gracias a nuestra alianza con Viva Aerobus, también abrimos a los pasajeros de McAllen la puerta a una amplia red de destinos en México, facilitando nuevas oportunidades de viaje, negocios y turismo en todo el país”, destacó.

En tanto, el director general OMA, Ricardo Dueños, calificó como un claro ejemplo de cómo impulsar diversos sectores, incluido el turismo.

“En OMA, nuestra prioridad es ofrecer movilidad eficiente y conveniente. La nueva ruta de Monterrey a McAllen, es un claro ejemplo de cómo facilitamos la conexión de personas, impulsando tanto el turismo como los negocios”.

Además, esta operación permitirá que pasajeros provenientes de distintas ciudades del país que llegan a Monterrey continúen su viaje hacia el sur de Texas.