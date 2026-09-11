Fortalecen atención médica y recuperan espacio comunitario

El alcalde Adrián de la Garza encabezó la apertura de la tercera unidad médica y la remodelación del Centro Heriberto Jara.

La tercera clínica de Salud Regia ofrecerá servicios médicos gratuitos, mientras que el Centro DIF Heriberto Jara fue rehabilitado para brindar instalaciones dignas a las familias del sector.

El Gobierno de Monterrey puso en operación la tercera clínica de Salud Regia y reinauguró el Centro DIF Heriberto Jara, en la colonia Independencia, con el objetivo de acercar servicios de salud y fortalecer los espacios de atención y convivencia para las familias.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, encabezaron el corte de listón de la nueva clínica, así como la entrega de tarjetas a sus beneficiarios.

Durante el evento, De la Garza destacó que el programa de Salud Regia es una de las prioridades de su administración, al permitir que las familias tengan acceso gratuito a servicios médicos cerca de sus hogares.

“Es importante la salud para nuestras familias y para nuestra calidad de vida, por eso este programa de salud era prioritario”, señaló.

Con esta nueva unidad, Salud Regia suma tres clínicas en Monterrey y alcanza casi 40 mil personas atendidas mediante servicios médicos gratuitos.

Atención médica sin costo

La nueva clínica se encuentra dentro del renovado Centro DIF Heriberto Jara y ofrecerá diversos servicios para la población, entre ellos:

Medicina general.

Ginecología.

Servicio dental.

Toma de muestras.

Farmacia.

Área óptica.

La apertura de esta unidad responde, en parte, a las necesidades expresadas por habitantes de la colonia durante visitas y recorridos realizados por autoridades municipales.

Gaby Oyervides explicó que las familias identificaron principalmente dos necesidades: mejorar las condiciones del Centro DIF y contar con mayores alternativas de atención médica.

“Adrián nos encargó desde el día número uno escuchar y resolver, y tener un Monterrey para todas y para todos. Por eso es tan importante la justicia social y que estos programas estén al alcance de todos”, expresó.

Rehabilitan el Centro DIF Heriberto Jara

Como parte del programa “Espacios DIFerentes”, el Centro DIF Heriberto Jara fue intervenido para mejorar su infraestructura y ofrecer instalaciones más dignas, funcionales y adecuadas para las actividades de la comunidad.

Entre las principales mejoras se encuentra la renovación del área de bailoterapia, que ahora cuenta con nuevo piso, iluminación, espejos y sistema de climatización, además de diversas adecuaciones generales en el inmueble.

Una de las usuarias del centro reconoció la transformación del espacio y recordó que el inmueble había permanecido durante más de 20 años sin una rehabilitación integral, lo que había generado condiciones precarias.

Actualmente, el Centro DIF ofrece actividades para las familias, como clases de cocina, comedor y talleres formativos y creativos, además de áreas completamente climatizadas.

Con la apertura de la clínica y la rehabilitación del centro comunitario, el Gobierno de Monterrey busca atender necesidades planteadas directamente por los habitantes de la colonia Independencia y ampliar las opciones de salud, convivencia y desarrollo para las familias.

En el evento también participaron Ivonne Álvarez García, directora general del DIF Monterrey; Wendy Cordero, jefa del Gabinete; Marcelo Segovia, secretario de Administración; Fernando Margáin, secretario de Desarrollo Humano; Rafa Ramos, secretario de Atención Ciudadana; Nazario Pineda, secretario de Obras Públicas; así como la diputada federal Anita González y la diputada local Perla Villarreal.

Con información de Marysol Flores.