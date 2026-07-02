Fortalece San Pedro coordinación internacional

Durante el encuentro, el embajador de México conoció a los funcionarios mexicanos y recibió un informe sobre las actividades que se desarrollan en este centro.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro sostuvo una reunión con el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, con el fin de fortalecer y que haya una coordinación internacional.

Esta acción es parte de las actividades de la Delegación Mexicana en el Centro de Cooperación de Policía Internacional, dirigido por el FBI, en Leesburg, Virginia, en el que estuvieron integrantes de dependencia de seguridad sampetrina.

Durante el encuentro, el embajador conoció a los funcionarios mexicanos y recibió un informe sobre las actividades que se desarrollan en este centro internacional de coordinación, en el que diferentes autoridades trabajan en fortalecer la seguridad durante el evento internacional de futbol que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá.

En la reunión también se abordaron las estrategias de seguridad implementadas en las sedes del Mundial, así como los mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad del torneo.

Montaño reconoció y felicitó a los integrantes de la delegación mexicana por la labor que realizan para contribuir a la protección de ciudadanos y visitantes de distintas partes del mundo durante el desarrollo de la justa mundialista.

La representación de San Pedro forma parte de la Delegación Mexicana que participa en el Centro de Cooperación de Policía Internacional, dirigido por el FBI, donde se llevan a cabo mesas de trabajo y sesiones especializadas para el intercambio de información de investigación e inteligencia en tiempo real entre corporaciones de seguridad de los países participantes.

La delegación sampetrina es encabezada por Jorge Ortiz, director del C4 municipal, y la policía Viviana Padilla, quienes fungen como enlaces del Municipio en este esfuerzo internacional orientado al intercambio de estrategias, inteligencia y modelos de seguridad para eventos de gran magnitud.