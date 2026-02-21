Fortalece Pemex atención a emergencias en Monterrey

Pemex reafirmó su compromiso con la seguridad y la prevención de riesgos para proteger a la ciudadanía y fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que llevó a cabo en Monterrey una jornada de actualización de protocolos de emergencia en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Revisión de estrategias ante emergencias

Durante la actividad se revisaron estrategias de respuesta ante posibles fugas, derrames, incendios y explosiones en instalaciones y equipos de transporte, bajo el esquema del Sistema de Comando de Incidentes (SCI), mecanismo que permite estandarizar la atención de emergencias, definir responsabilidades y garantizar claridad en la toma de decisiones.

El sistema establece quién encabeza cada acción operativa, las funciones específicas del personal involucrado y los momentos adecuados para la intervención de las distintas corporaciones, con el objetivo de optimizar tiempos de respuesta y minimizar riesgos para la población y el medio ambiente.

Actualización de criterios y coordinación interinstitucional

“Asimismo, se actualizaron criterios para la administración de recursos humanos, materiales y logísticos, así como mecanismos de coordinación para adoptar medidas como el cierre de vías o la evacuación preventiva en zonas de riesgo”, indicó Pemex a través de un comunicado.

La jornada contó con la participación de personal de Pemex y representantes de instancias federales, estatales y municipales, entre ellas la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Dirección de Protección Civil de Nuevo León y unidades municipales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, cuerpos de bomberos y corporaciones de seguridad pública.

De acuerdo con la institución, Pemex reafirmó su compromiso con la seguridad y la prevención de riesgos para proteger a la ciudadanía y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier incidente.