Fortalece Nuevo León movilidad con monorriel de alta seguridad

La obra incorpora normas internacionales en todos sus componentes técnicos, con el objetivo de garantizar resistencia, durabilidad y confiabilidad.

El Gobierno de Nuevo León impulsa la construcción de las líneas 4 y 6 del Metro, un sistema de monorriel elevado que busca transformar la movilidad en la zona metropolitana bajo estrictos estándares de seguridad, calidad e ingeniería internacional.

El proyecto, considerado uno de los más ambiciosos en infraestructura del continente, es encabezado por la administración estatal que dirige Samuel García y ejecutado por Mota Engil-México, con supervisión de AYESA y vigilancia de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, así como de Metrorrey.

¿Qué estándares se aplican en la construcción?

Desde su diseño, la obra incorpora normas internacionales en todos sus componentes técnicos, con el objetivo de garantizar resistencia, durabilidad y confiabilidad operativa en el sistema.

Especialistas destacan que se han enfrentado condiciones complejas, como variaciones térmicas de entre -5 y 42 grados centígrados, además de suelos irregulares y entornos urbanos activos.

Avance de obra y retos técnicos

A pesar de estos desafíos, la obra civil registra un avance cercano al 75 por ciento, manteniendo como prioridad la calidad en cada proceso sin acelerar etapas críticas.

La supervisión técnica ha sido clave para asegurar el cumplimiento normativo. Cada plano, documento y especificación es sometido a procesos de revisión, validación y trazabilidad, lo que permite detectar fallas, corregir desviaciones y reforzar la seguridad estructural.

Fabricación de trabes en Marín

En paralelo, en el municipio de Marín se lleva a cabo la fabricación de trabes que sostendrán el monorriel, piezas fundamentales para la estabilidad del proyecto.

Hasta el momento, se han producido alrededor del 85 por ciento de las 2,091 vigas contempladas, muchas de ellas de hasta 28 metros de longitud y con un peso cercano a las 75 toneladas.

Control de calidad y beneficios del sistema

El control de calidad es otro de los ejes centrales. Materiales como el acero y el concreto son sometidos a pruebas como análisis de resistencia, inspecciones visuales y ensayos de postensado, garantizando que cada elemento cumpla con los estándares antes de ser utilizado.

Autoridades estatales señalan que, aunque la construcción implica ajustes temporales para la ciudadanía, el sistema ofrecerá beneficios a largo plazo como mayor velocidad de traslado, menor impacto urbano, reducción de ruido y eficiencia operativa.

Con una longitud total de 34 kilómetros entre ambas líneas, el monorriel se perfila como una solución moderna y segura para la movilidad en Monterrey, respondiendo al crecimiento urbano con infraestructura de clase mundial.