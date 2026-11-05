Fortalece Nuevo León la red de monitoreo de calidad del aire

La estrategia permite dar seguimiento a los principales contaminantes y a las variables meteorológicas en 11 municipios del área metropolitana de Monterrey

Con una red de 15 estaciones fijas y dos unidades móviles, el gobierno de Nuevo León fortaleció la vigilancia de la calidad del aire mediante la modernización del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) y la puesta en operación del C5 Ambiental, un centro que integra tecnología, información atmosférica y coordinación institucional.

La estrategia de la administración del gobernador Samuel García permite dar seguimiento a los principales contaminantes y a las variables meteorológicas en 11 municipios del área metropolitana de Monterrey, para contar con información confiable para identificar condiciones adversas y orientar las acciones de prevención y de atención.

El C5 Ambiental, con su tecnología para la vigilancia y respuesta, fue inaugurado en junio de 2026 por García Sepúlveda y por Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León.

Se ubica en el octavo piso del nuevo edificio de Fuerza Civil, y desde sus instalaciones se supervisa la operación del SIMA para dar seguimiento a las condiciones atmosféricas y fortalecer la coordinación ante contingencias y reportes de posibles delitos ambientales.

El Centro incorpora un componente de seguridad pública mediante su vinculación con la División Ambiental, que participa en labores de vigilancia y en la atención de incidentes que pueden afectar el entorno.

El SIMA tiene estaciones estratégicamente distribuidas en la metrópoli para medir los principales contaminantes atmosféricos y registrar variables que influyen en la calidad del aire.

Como parte de su modernización, la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Raúl Lozano, incorporó nuevos equipos de medición, rehabilitó los sistemas y aseguró refacciones para favorecer la continuidad y la confiabilidad de las mediciones.

Lozano Caballero destacó una reducción en las concentraciones promedio de partículas contaminantes, aunque reconoció que mejorar la calidad del aire sigue siendo uno de los principales desafíos.

La modernización del SIMA y la operación del C5 Ambiental consolidan una infraestructura que permite contar con mediciones más confiables, información pública y herramientas de coordinación para atender contingencias atmosféricas y fortalecer la vigilancia ambiental.

La coordinación permite vincular los datos ambientales con las labores operativas de las dependencias, especialmente ante episodios de contaminación y cuando se requiera intervención institucional.

En septiembre de 2026, se anunció la próxima instalación de dos estaciones fijas adicionales, con lo que la red alcanzará un total de 17 estaciones fijas y 2 unidades móviles.

La información generada por el SIMA es pública y puede consultarse en el portal aire.nl.gob.mx.