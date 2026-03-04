Fortalece Nuevo León 'alineación' mundialista

El gobernador Samuel García presentó la segunda alineación de empresas que se suman a la iniciativa 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El gobernador Samuel García, en compañía de la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, realizaron el encendido del tercer tótem, contador a 100 días de la Copa Mundial 2026.



En compañía de todos oprimieron el botón que da arranque a la espera de la Copa Mundial.





Asimismo, se presentó a la segunda alineación, “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, encabezada por diversas empresas.

Cada una de estas compañías representará un papel importante en la espera del mundial, con pintura árboles, entregas y mucho más apoyando al talento local.

Con la integración de 11 nuevas compañías, suman ya 21 empresas las que colaboran activamente con el gobierno estatal para proyectar a la entidad como un referente global a través de mejoras urbanas, económicas y sociales.

Durante la entrega de distintivos, el mandatario estatal subrayó que el desarrollo de Nuevo León no es producto de esfuerzos aislados, sino de la coordinación entre una industria fuerte.

“Y yo estoy seguro de que hoy Nuevo León manda un mensaje muy poderoso, aquí no está la IP y el gobierno, confrontados. Nosotros no creemos que el poder económico deba estar distanciado del poder político. Hoy estamos mostrando a México que hay empresarios que además de pagar impuestos, que además de dar empleo sin estar obligados dicen, “Gober, ¿en qué más ayudo?”, señaló el gobernador.

Tras su presentación, el gobernador y Mariana Rodríguez entregaron un reconocimiento a cada una de las empresas, demostrando su agradecimiento a sumarse a esta causa.