Fortalece Nuevo León a Fuerza Civil con más policías

La corporación reportó 7,407 elementos operativos, 18 destacamentos y equipamiento táctico, mientras el Gobierno estatal destaca una baja en homicidios

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Con una corporación estatal de más de 7 mil policías operativos y una reducción reportada de 90 por ciento en homicidios dolosos respecto a 2024, el Gobierno de Nuevo León destacó el fortalecimiento de Fuerza Civil como parte de su estrategia de seguridad.

De acuerdo con información estatal, Fuerza Civil cuenta actualmente con 7 mil 407 elementos, además de nuevas generaciones de cadetes en formación. La corporación también dispone de 18 destacamentos ubicados en entradas y salidas del estado y prepara otros tres en Parás, Mina y Linares.

La estructura de seguridad incluye divisiones especializadas en Caminos, Blindada, Aérea, Control Territorial, Inteligencia, Tecnologías y Médica Táctica.

Amplían equipamiento y videovigilancia de Fuerza Civil

A este despliegue se suma el equipamiento reportado por el Gobierno estatal, que comprende más de 100 vehículos blindados Black Mamba, mil 200 patrullas pick-up, 300 unidades Blazer, nueve helicópteros y dos Black Hawk.

También se incorporó tecnología de videovigilancia mediante el C5, cuya red estatal cuenta con alrededor de 20 mil cámaras conectadas.

Recupera Fuerza Civil el primer lugar en confianza

En materia de percepción ciudadana, Fuerza Civil recuperó en julio el primer lugar nacional entre las policías estatales en confianza y percepción de desempeño, de acuerdo con la ENSU del INEGI.

En esa medición, 78.3 por ciento de los habitantes de los municipios de Nuevo León incluidos en la encuesta manifestó confiar en la corporación, mientras que 78.9 por ciento consideró que tiene un buen desempeño.

Reportan reducción en homicidios y otros delitos

En cuanto a incidencia delictiva, el Gobierno estatal informó el 18 de septiembre una reducción de 90 por ciento en homicidios dolosos frente a 2024, además de una disminución de 78 por ciento en secuestro y reducciones de entre 80 y 97 por ciento en delitos patrimoniales.

Estos datos se suman a los resultados acumulados de enero a julio, periodo en el que Nuevo León registró el menor número de homicidios de los últimos 16 años, según cifras citadas por el Gobierno estatal con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La reducción fue de 47 por ciento respecto a 2025 y de 74 por ciento frente a 2024.

Atribuyen resultados a coordinación institucional

El gobernador Samuel García ha atribuido estos resultados a la coordinación entre las corporaciones estatales, municipales y federales, así como al fortalecimiento de Fuerza Civil.

“Estamos haciendo un gran trabajo en conjunto y logrando estos récords históricos. Nos dejaron el estado muy violento, la meta que nos propusimos hace 5 años en esta mesa de seguridad fue salir de la media. Dijimos la meta inmediata: el top 10; la meta del sexenio: salir de la media. Todavía no llegamos al quinto año y vean, Nuevo León pasó del cuarto al vigésimo cuarto. Entonces, hoy lo que queremos decirles es que estamos cerrando filas y trabajando muy fuerte. Queremos ser el estado más seguro”, afirmó el mandatario estatal.

El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, también ha señalado que la coordinación institucional ha sido un factor para la contención de los delitos de alto impacto.

De esta manera, la estrategia estatal combina crecimiento del estado de fuerza, especialización policial, inteligencia, presencia territorial, tecnología y coordinación interinstitucional, mientras los indicadores oficiales reportan una tendencia descendente en diversos delitos durante 2026.