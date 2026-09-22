Fortalece IMSS NL traslados con unidades de alta tecnología

Los vehículos forman parte de las 200 ambulancias que durante 2026 fueron enviadas a las 35 representaciones del IMSS en el país

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León informó que fortaleció su capacidad de traslado de pacientes con la incorporación de cinco nuevas ambulancias, que fueron recibidas y puestas en circulación para atender los servicios programados de la población derechohabiente.

Durante el banderazo de salida, realizado en la sede del IMSS en el estado, la delegada del Instituto en Nuevo León, doctora Miralda Aguilar Patraca, destacó el compromiso de la institución con la modernización y el fortalecimiento del equipamiento e infraestructura de salud.

Señaló que la renovación de las unidades busca contribuir a mejorar los procesos de atención médica y reducir los tiempos de espera de los derechohabientes.

“Las nuevas ambulancias, equipadas con alta tecnología de última generación, serán distribuidas de inmediato a las Unidades Médicas del Primer y Segundo Nivel de Atención para garantizar la seguridad de los traslados programados a sus derechohabientes”, señaló el instituto a través de un comunicado.

Con la incorporación de las cinco ambulancias, el IMSS Nuevo León, indicó, alcanza una flotilla de 49 unidades.

Los vehículos forman parte de las 200 ambulancias que durante 2026 fueron enviadas a las 35 representaciones del IMSS en el país.

Al evento acudieron integrantes del cuerpo de gobierno delegacional, así como representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Sección II Nuevo León.