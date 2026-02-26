Fortalece IMSS NL capacidad quirúrgica con 8 nuevos quirófanos

Dichas áreas han sido rehabilitadas bajo estrictos protocolos de seguridad y sanidad para realizar, principalmente, cirugías ambulatorias

Con el objetivo de agilizar la atención y reducir los tiempos de espera, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León anunció la incorporación de ocho quirófanos adicionales a su red hospitalaria, incrementando significativamente su capacidad resolutiva en el estado.

La estrategia, coordinada por el Departamento de Conservación y Servicios Generales, contempla la habilitación de siete salas de cirugía en el Hospital Santa Cecilia y una más en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 33.

“La representación del IMSS en Nuevo León se dio a la tarea de rehabilitarlos para realizar cirugías ambulatorias, siguiendo todos los protocolos de seguridad y sanidad requeridos para su óptima operación”, informó el instituto.

Hospital Santa Cecilia integra siete salas

El Hospital Santa Cecilia, que actualmente funciona como sede temporal de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 15, aprovechará sus espacios existentes para integrar estas siete nuevas salas.

Dichas áreas han sido rehabilitadas bajo estrictos protocolos de seguridad y sanidad para realizar, principalmente, cirugías ambulatorias.

HGZ No. 33 eleva su capacidad instalada

Por su parte, el HGZ No. 33, uno de los pilares de atención en la región, elevará su capacidad instalada de siete a ocho quirófanos, permitiendo una mayor fluidez en las intervenciones programadas para su población adscrita.

Esta expansión responde a una tendencia de crecimiento en la productividad del Instituto. Durante el año 2025, las unidades de segundo y tercer nivel en Nuevo León realizaron más de 116 mil cirugías, lo que representó un repunte del 23% en comparación con el periodo anterior. “Con estos ocho nuevos quirófanos, esa oportunidad de atención crecerá aún más", puntualizó la institución.

Claves de la expansión

Hospital Santa Cecilia: 7 quirófanos rehabilitados para cirugías ambulatorias.

HGZ No. 33: 1 nuevo quirófano para sumar un total de 8 en la unidad.

Impacto: Menores tiempos de espera y mayor eficiencia en cirugías de mediana y alta complejidad.