Fortalece IMSS atención cardíaca infantil con nuevo angiógrafo

El equipo permite diagnósticos más precisos y procedimientos más seguros, en males que si no se detectan y no se tratan a tiempo pueden poner en riesgo la vida.

Un angiógrafo biplano de última generación llegó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León, para fortalecer la atención de niños y adultos con enfermedades cardiovasculares en todo el noreste del país.

Desde hace un mes, este nuevo equipo, único en su tipo en la región y proveniente de Japón, se incorporó al servicio en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Cardiología Número 34, en la avenida Lincoln, en Monterrey.

El Jefe del Departamento de Hemodinamia de esta UMAE, el doctor Ramón de la Cruz Obregón, explicó que esta tecnología se usa para estudios de angiografía y procedimientos en pacientes con cardiopatías congénitas, cardiopatía isquémica y enfermedades valvulares, ayudando a tratamientos oportunos y con los más altos estándares de calidad.

El equipo permite diagnósticos más precisos y procedimientos más seguros, en especial para la niñez con cardiopatías congénitas, males que si no se detectan y no se tratan a tiempo pueden poner en riesgo la vida.

Con imágenes de alta definición en tiempo real, es un importante avance, y una de sus principales ventajas es la tecnología biplano, que permite obtener dos proyecciones simultáneas con una sola aplicación de medio de contraste, y así, al reducirse ésta, disminuyen riesgos para el paciente y se optimiza el tiempo, beneficios especialmente relevantes en la población pediátrica.

"Ofrece la gran ventaja de que en menos tiempo, con menos radiación y menos medios de contraste, se puede llegar a un mejor diagnóstico. Con este angiógrafo, hacemos cateterismos más avanzados, más complejos, en menos tiempo, para poder atender a todo el noreste del país", explicó el doctor.

El uso del equipo es principalmente para niños, pero también se utiliza para los pacientes adultos.

"Mejores resultados, en menor tiempo, con una tasa de éxito arriba del 90 por ciento, menos invasivos, habitualmente es con antestesia local, en región inguinal y por ahí introducimos catéter hasta el corazón para llegar a un diagnóstico cardiaco", destacó.

De la Cruz Obregón aseguró que los diagnósticos son más precisos y permite estudios e intervenciones con mayor eficiencia.

La sala de Hemodinamia realiza 2 mil procedimientos anuales; de ellos, 400 son de pediatría. Y en promedio, este angiógrafo hace siete procedimientos diarios, fortaleciendo la capacidad resolutiva y ampliando el acceso a servicios de alta especialidad para los derechohabientes.

El equipo es operado por al menos tres cardiólogos pediatras, un anestesiólogo y dos enfermeras.

La UMAE 34 tiene la infraestructura para brindar atención integral a estos pacientes, desde el diagnóstico en la sala de Hemodinamia hasta la cirugía cardiovascular.

También posee equipo multidisciplinario integrado por cardiólogos intervencionistas pediátricos certificados por el Consejo Mexicano de Cardiología, garantizando atención altamente especializada.

Así, el IMSS reafirma su compromiso de invertir en infraestructura médica y equipamiento de última generación con personal altamente capacitado.