Fortalece Guadalupe red pluvial en avenida Eloy Cavazos

La capacidad del sistema se incrementará 22 veces con la ampliación, beneficiando de manera directa a más de 4 mil habitantes de la colonia Camino Real

La capacidad del sistema pluvial en la avenida Eloy Cavazos con su cruce con Alejandría se incrementará 22 veces con la ampliación de la infraestructura que beneficiará de manera directa a más de 4 mil habitantes de la colonia Camino Real y zonas aledañas, informó el municipio de Guadalupe.

Personal de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano construye dos nuevas rejillas pluviales de 11 metros de largo por 1.40 metros de ancho, además de la rehabilitación y reparación de otras dos rejillas ya existentes.

El alcalde Héctor García dijo que la obra registra un avance del 40 por ciento y destacó que brindará mayor seguridad y tranquilidad a las familias de la colonia Camino Real Fovissste, así como a los automovilistas que transitan por el sector.

“Esta obra será de gran ayuda; contará con doble rejilla y una mayor capacidad de captación de agua, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos. Fue un compromiso desde el inicio de esta administración y seguimos avanzando todos los días para construir un Guadalupe Grande”, señaló el edil.

Los trabajos se realizan tanto en la parte baja como en la parte alta del sector, con el objetivo de prevenir encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias intensas.