Fortalece Guadalupe adiestramiento de binomios K9

La corporación policiaca cuenta con nueve ejemplares caninos cuyo entrenamiento se ha enfocado en la detección de artefactos explosivos de cara al Mundial

El Gobierno de Guadalupe fortaleció el adiestramiento de su División Binomio K9, consolidándola como una unidad de élite y un pilar estratégico dentro del esquema de seguridad que el municipio implementa de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social reforzó la capacidad operativa de la corporación mediante la especialización de sus ejemplares caninos en la detección de explosivos, una de las tareas más sensibles y críticas para eventos de carácter internacional.

Actualmente, la corporación cuenta con nueve ejemplares caninos, los cuales han sido entrenados de manera tradicional en la búsqueda y detección de enervantes, y que ahora avanzan hacia una nueva fase de preparación enfocada en la detección de artefactos explosivos, ampliando de forma significativa el blindaje preventivo del municipio.

El encargado de la División K9, Juan López, explicó que esta estrategia responde a las necesidades de seguridad que implica un evento de talla mundial.

“En miras al Mundial, hemos incrementado nuestro estado de fuerza. Contamos con nueve ejemplares caninos; los binomios los especializamos en búsqueda y detección de enervantes, pero ahora también ampliamos la detección de explosivos por la necesidad con la cual vamos a iniciar este evento”, señaló.

La implementación de binomios especializados permitirá su despliegue en anillos de seguridad, perímetros del estadio, así como en calles y zonas aledañas, donde su presencia será clave para anticipar riesgos y garantizar un entorno seguro para la ciudadanía y los visitantes nacionales e internacionales