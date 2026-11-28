Entre las áreas cursadas destacan entrevista e interrogatorio profesional, diseño de operativos especiales, así como atención a víctimas del delito y protocolo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo recibieron constancias tras concluir diversos cursos de capacitación y especialización orientados a fortalecer sus conocimientos y mejorar su desempeño operativo en la seguridad pública.

Entre las áreas formativas cursadas destacan entrevista e interrogatorio profesional, diseño de operativos especiales, atención a víctimas del delito y protocolo y actuación policial ante hechos delictivos, además de diplomados en ciberseguridad, ciencia de datos e inteligencia artificial aplicada a la seguridad y justicia cívica.

Durante el acto, el secretario técnico de gabinete del municipio, José Quiroga, subrayó que los alcances de esta formación deben traducirse en el trabajo cotidiano de los oficiales.

“Una policía moderna no solamente reacciona ante el delito, también utiliza información, conoce el territorio y trabaja para prevenirlo. Esta es la seguridad que impulsa nuestro alcalde Andrés Mijes a través de la 4T Norteña, en coordinación con la estrategia nacional de seguridad de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Marco Zavala, señaló que la actualización continua resulta indispensable ante la trascendencia de cada actuación en calle.

“En seguridad pública, una decisión tomada en segundos puede tener consecuencias para toda la vida, por eso la capacitación no es un simple trámite, es una responsabilidad que asumimos el día que decidimos portar este uniforme”, sostuvo.

Zavala detalló que el municipio registra actualmente 139 policías en proceso de formación, de los cuales 94 ya finalizaron su preparación y 45 siguen activos en capacitación. Asimismo, indicó que 217 elementos cursaron entrenamiento especializado en intervención policial, uso de la fuerza y tiro operativo.

A estos rubros se suman 170 oficiales formados en el respeto a la integridad de las personas durante detenciones y 43 que completaron el curso sobre derechos humanos de las mujeres. En el plano académico, 12 elementos obtuvieron el grado de Técnico Superior Universitario y 16 concluyeron la licenciatura en Seguridad Pública.

Con estas medidas, el Gobierno de Escobedo reiteró su apuesta por la profesionalización policial como eje para atender las demandas de seguridad de la población.