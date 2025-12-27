Fortalece Escobedo coordinación para agilizar 'choquecitos'

Establecen criterios claros para determinar cuándo los vehículos involucrados deberán ser retirados de la vía pública de manera inmediata

Con el objetivo de reducir el congestionamiento vial y mejorar la atención en accidentes viales menores, el municipio de Escobedo lleva a cabo mesas de trabajo con empresas aseguradoras y agentes de Tránsito, enfocadas principalmente en los choques por alcance y percances sin personas lesionadas.

Autoridades municipales informaron que ya se han sostenido diversas reuniones con representantes de aseguradoras, en las cuales se han analizado las recientes reformas al Reglamento de Tránsito, así como distintos casos, pruebas y resultados obtenidos en accidentes registrados en el municipio.

A partir de este análisis, se han establecido criterios claros para determinar cuándo los vehículos involucrados deberán ser retirados de la vía pública de manera inmediata.

Qué establece la ley

De acuerdo con lo establecido por la ley, los vehículos podrán ser movidos siempre y cuando no existan personas lesionadas, no haya daños patrimoniales de consideración, las unidades puedan circular por sus propios medios, no se detecte consumo de alcohol o sustancias prohibidas, y se hayan tomado las evidencias correspondientes para efectos legales y de las aseguradoras.

Asimismo, se informó que estos criterios también aplicarán en accidentes donde participen más de dos vehículos, como las llamadas “carambolas”, casos en los que se deberá realizar una interpretación rápida para identificar al responsable del percance y así liberar la vialidad lo antes posible.

Esperan reducir tiempos de atención

Las autoridades señalaron que con estos cambios se espera una reducción significativa en los tiempos de atención y en el impacto al tráfico, permitiendo una mayor fluidez vehicular, especialmente en avenidas principales.

Para lograrlo, se dará capacitación continua a los elementos de Tránsito, a fin de que los acuerdos alcanzados en estas mesas de trabajo puedan aplicarse correctamente en campo.

Finalmente, se destacó la importancia de que la ciudadanía conozca estos criterios y lo que establece el reglamento, por lo que se buscará difundir esta información para que los automovilistas sepan cómo actuar en caso de un accidente menor.

Con estas acciones, el municipio de Escobedo refrenda su compromiso de mejorar la movilidad y brindar una atención más eficiente y ordenada a la población.