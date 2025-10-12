Fortalece División Ambiental reciclaje con programa Rutas Verdes

Además de la recolección, la estrategia ha fortalecido su componente educativo con pláticas, talleres y capacitaciones en espacios académicos y empresariales

Con el propósito de impulsar el reciclaje y el manejo responsable de los residuos, la División Ambiental, en coordinación con SIMEPRODE y la Secretaría de Medio Ambiente, presentó el calendario de octubre del programa Rutas Verdes.

Una iniciativa que acerca a la ciudadanía centros de acopio para materiales reciclables en distintas zonas del área metropolitana.

El programa Rutas Verdes busca dar una segunda vida a materiales como papel, cartón, vidrio, plásticos rígidos, aluminio, electrónicos y envases Tetra Pak, a través de puntos de recolección fijos y temporales instalados en colonias, escuelas y oficinas.

Además de la recolección, la estrategia ha fortalecido su componente educativo con pláticas, talleres y capacitaciones en espacios académicos y empresariales.

Entre las más recientes actividades destacan su participación en la 6ª Semana Ecológica de la UANL, conferencias en la Preparatoria 25 de la UANL y sesiones de sensibilización en la empresa BAT, donde se promovió la importancia de la separación de residuos y la economía circular.

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, subrayó que programas como este reflejan la importancia de la coordinación institucional y la participación ciudadana para fortalecer la cultura ambiental y avanzar hacia un Nuevo León más limpio y sustentable.

La División Ambiental reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera permanente con las distintas dependencias del Gobierno del Estado, consolidando acciones que garanticen la protección del medio ambiente y el bienestar de las y los nuevoleoneses.