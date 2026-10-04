Fortalece DIF Monterrey acciones contra el cáncer de mama

La titular de la dependencia enfatizó que la atención a la salud de las mujeres es una prioridad constante que trasciende las campañas de un solo mes

En el marco del "Mes Rosa", dedicado a la concientización y sensibilización sobre el cáncer de mama, el DIF Monterrey y la Asociación Unidas Contigo formalizaron una alianza de trabajo con el objetivo de ampliar las acciones de prevención, atención médica y acompañamiento integral para las mujeres regiomontanas.

La firma del acuerdo fue encabezada por la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, quien estuvo acompañada por Flora Ferrera, presidenta de Unidas Contigo; Ivonne Álvarez, directora general del DIF Monterrey; y África Elizondo, directora del Instituto Municipal de las Mujeres Regias.

Durante el evento, Oyervides enfatizó que la atención a la salud de las mujeres es una prioridad constante que trasciende las campañas de un solo mes.

“En Monterrey se les escucha, se les atiende y se les acompaña. Somos un gran equipo porque estamos todos aquí presentes, comprometidos bajo la misma causa, porque no solamente es el mes de octubre; aquí se trabaja todos los días por las mujeres”, afirmó la presidenta del DIF municipal.

Red de servicios e infraestructura médica

La titular del organismo descentralizado destacó que este convenio fortalece la red de programas y servicios que ofrece el Gobierno de Monterrey para la atención integral del cáncer:

Programa de Reconstrucción de Mama: Procedimiento gratuito disponible gracias al convenio firmado por el alcalde Adrián de la Garza con el Hospital Universitario.

Diagnóstico oportuno: Mastografías disponibles en las cuatro clínicas de Salud Regia para facilitar la detección temprana.

Rehabilitación y apoyo emocional: Seis Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) renovadas donde se ofrecen terapias oncológicas físicas, así como atención psicológica individual y grupal.

Con este acuerdo, el DIF Monterrey reafirma su compromiso de coordinar esfuerzos con la sociedad civil organizada para extender la cobertura de los servicios de salud y brindar un respaldo cercano a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.