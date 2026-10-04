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Fortalece DIF Monterrey acciones contra el cáncer de mama

Por: Carlos Nava

03 Octubre 2026, 18:11

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La titular de la dependencia enfatizó que la atención a la salud de las mujeres es una prioridad constante que trasciende las campañas de un solo mes

Fortalece DIF Monterrey acciones contra el cáncer de mama

En el marco del "Mes Rosa", dedicado a la concientización y sensibilización sobre el cáncer de mama, el DIF Monterrey y la Asociación Unidas Contigo formalizaron una alianza de trabajo con el objetivo de ampliar las acciones de prevención, atención médica y acompañamiento integral para las mujeres regiomontanas.

La firma del acuerdo fue encabezada por la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, quien estuvo acompañada por Flora Ferrera, presidenta de Unidas Contigo; Ivonne Álvarez, directora general del DIF Monterrey; y África Elizondo, directora del Instituto Municipal de las Mujeres Regias.

Durante el evento, Oyervides enfatizó que la atención a la salud de las mujeres es una prioridad constante que trasciende las campañas de un solo mes.

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“En Monterrey se les escucha, se les atiende y se les acompaña. Somos un gran equipo porque estamos todos aquí presentes, comprometidos bajo la misma causa, porque no solamente es el mes de octubre; aquí se trabaja todos los días por las mujeres”, afirmó la presidenta del DIF municipal.

Red de servicios e infraestructura médica

La titular del organismo descentralizado destacó que este convenio fortalece la red de programas y servicios que ofrece el Gobierno de Monterrey para la atención integral del cáncer:

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  • Programa de Reconstrucción de Mama: Procedimiento gratuito disponible gracias al convenio firmado por el alcalde Adrián de la Garza con el Hospital Universitario.

  • Diagnóstico oportuno: Mastografías disponibles en las cuatro clínicas de Salud Regia para facilitar la detección temprana.

  • Rehabilitación y apoyo emocional: Seis Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) renovadas donde se ofrecen terapias oncológicas físicas, así como atención psicológica individual y grupal.

Con este acuerdo, el DIF Monterrey reafirma su compromiso de coordinar esfuerzos con la sociedad civil organizada para extender la cobertura de los servicios de salud y brindar un respaldo cercano a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

 

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