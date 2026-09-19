Fortalece CEAA protección de animales rescatados

El espacio ubicado en Guadalupe ha otorgado servicios gratuitos y concretado la adopción de 270 ejemplares a un año de su apertura.

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El Centro Estatal de Atención Animal (CEAA) se ha convertido en uno de los espacios más importantes para la protección de perros, gatos y equinos rescatados en Nuevo León.

A un año de su apertura, el proyecto impulsado por el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez consolida una nueva etapa de atención, resguardo, rehabilitación y adopción responsable para animales víctimas de abandono o maltrato, para fomentar la cultura de respeto y empatía hacia los animales.

Se ubica en el municipio de Guadalupe y fue inaugurado el 8 de septiembre del 2025 como un sitio especializado para brindar atención médico-veterinaria y resguardo temporal a animales recuperados mediante operativos de la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y la División Ambiental.

Se construyó en un terreno de 2.2 hectáreas, con una inversión superior a los 25 millones de pesos, y tiene capacidad para atender a más de 135 animales, entre perros, gatos y equinos.

Fue proyectado para brindar más de 5 mil servicios al año, en respuesta a la creciente demanda de atención, denuncias y casos de maltrato animal.

Desde su apertura, el CEAA ha brindado más de mil 900 servicios gratuitos a la población, entre ellos consultas, vacunaciones, esterilizaciones, desparasitaciones, radiografías, ultrasonidos y corte de uñas.

Estos servicios acercan la atención especializada a las familias y fortalecen la cultura de prevención, cuidado y tenencia responsable.

El CEAA también ha permitido que más de 270 animales rescatados encuentren un hogar definitivo, mediante procesos de adopción responsable.

Cada adopción es una nueva oportunidad para animales que llegaron al CEAA tras ser asegurados en operativos de rescate, muchos de ellos en condiciones de abandono, descuido o violencia.

En la inauguración del espacio, Mariana Rodríguez destacó que el Centro no fue creado como una perrera ni como un lugar para abandonar mascotas, sino como un hogar temporal para animales rescatados.

“Quiero recalcar que este Centro no es una perrera, ni un tiradero, ni un espacio para deshacerse de una mascota que ya no se quiere cuidar. El Centro Estatal de Atención Animal es un hogar temporal para perros, gatos, equinos y cualquier animal que sea rescatado”, dijo.

La creación del CEAA forma parte de una política más amplia de protección animal en Nuevo León.

El gobernador Samuel García ha señalado que esta agenda se fortaleció con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, la Subsecretaría de Bienestar Animal y la División Ambiental, instancia encargada de atender y sancionar delitos contra el medio ambiente y los seres sintientes.

"Hoy este albergue tiene capacidad para recibir 5 mil animalitos por año, que es más o menos la cantidad de denuncias y con eso decir: que ni un animalito se queda fuera, hay capacidad para todos”, afirmó el mandatario.

Además del resguardo y la atención médica, el Centro Estatal de Atención Animal impulsa talleres y programas educativos sobre tenencia responsable dirigidos a escuelas, familias y organizaciones civiles.

Estos espacios refuerzan la prevención y el cuidado diario, desde la vacunación y la esterilización hasta la adopción responsable.

Con esa visión, la Secretaría de Medio Ambiente también ha realizado jornadas gratuitas de vacunación en las instalaciones del CEAA, donde los propietarios de perros y gatos reciben vacunas esenciales, orientación veterinaria y recomendaciones para dar seguimiento al calendario de refuerzos.

Así, el Centro Estatal de Atención Animal fortalece la protección de los animales rescatados mediante infraestructura, personal especializado, servicios gratuitos, adopciones responsables y coordinación institucional.

El gobierno de García Sepúlveda deja capacidad instalada y consolida la cultura de cuidado responsable en la entidad.