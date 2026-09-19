Formaliza Samuel García eliminación del Pase Turístico en NL

El Gobierno estatal envió al Congreso una iniciativa para derogar las disposiciones que establecían el documento para vehículos con placas foráneas

El gobernador Samuel García formalizó la eliminación del Pase Turístico al presentar ante el Congreso de Nuevo León una iniciativa con proyecto de decreto para derogar las disposiciones que contemplaban su implementación.

“La iniciativa con proyecto de decreto fue enviada al Congreso del Estado a fin de que se derogue el Pase Turístico”, informó el gobierno estatal.

La propuesta plantea derogar los artículos 5 Bis y la fracción LXXX Bis del artículo 8 de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León, así como los artículos tercero, cuarto y quinto transitorios del Decreto 209.

De acuerdo con el documento enviado al Legislativo, las disposiciones generaban problemas de certeza, proporcionalidad y operatividad, debido a que establecían obligaciones y restricciones sin parámetros suficientemente definidos.

“Se DEROGAN los artículos 5 Bis y la fracción LXXX Bis del artículo 8 de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León, así como los numerales tercero, cuarto y quinto transitorios previstos en el Decreto Núm. 209”, señala el documento.

La decisión ocurre después de que el mandatario estatal anunciara que, en lugar de aplicar restricciones a los vehículos con placas foráneas, se prepararían facilidades y beneficios para promover su regularización.

También se contempla que no se realicen operativos de Fuerza Civil ni del Instituto de Movilidad y Planeación Urbana relacionados con estas disposiciones, con el objetivo de evitar afectaciones a la ciudadanía.

Con la iniciativa, el gobierno estatal indicó que busca dejar sin efecto el Pase Turístico y establecer un marco jurídico más claro para los vehículos con placas de otras entidades, luego de las observaciones realizadas al decreto.

“El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”, indica el documento entregado al H. Congreso del Estado de Nuevo León.

El Pase Turístico se propuso como un documento obligatorio y 100 % gratuito para vehículos particulares con placas foráneas o del extranjero durante su visita de forma temporal a la región.