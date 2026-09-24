Forma el CEDART a futuras generaciones de artistas

Consolidada como institución educativa y formativa, el Centro de Desarrollo Artístico Alfonso Reyes brinda un mundo de posibilidades si de arte se trata

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En un mundo tan complicado, el arte es la respuesta para las nuevas generaciones.

Y el "Centro de Desarrollo Artístico (CEDART) Alfonso Reyes", en su emblemático edificio en la colonia Obispado, en Monterrey, ofrece a los estudiantes el Bachillerato en Artes y Humanidades, y Profesional Medio en Artes.

Y a partir de ahí, el alumnado tiene todo un mundo de posibilidades en música, danza, artes plásticas y visuales, teatro, literatura y más.

La directora, Gabriela Hernández, explica cómo se forman los futuros artistas.

"Aquí hay cuadros hechos por estudiantes de Profesional Medio, nuestra institución tiene áreas como el teatro, la música, la danza y las artes plásticas… realmente salen muy bien preparados con todas las herramientas y muchas técnicas que aquí se manejan”, asegura.

En el proceso de formación, los maestros, que son profesionales en diversas disciplinas artísticas, son la pieza clave.

En este próximo mes de octubre, esta icónica escuela cumplirá sus primeros 50 años de actividad.

Está consolidada como institución educativa y formativa, depende de la Secretaría de Cultura Federal y está avalada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En todo México, hay sólo 12 CEDART; y éste es el único en el estado de Nuevo León.

"Esta escuela, única en su clase, nos ayuda a desarrollar muchísimo la parte humanística, la parte donde el ser humano se desenvuelve y es libre, donde expresa su creatividad", destaca la directora.

Y seguirán ampliando la oferta educativa para beneficio de las nuevas generaciones.

"Para que los estudiantes que requieren y necesiten ejercer un poco más esa parte de la gestión, de la cultura, del arte, vean que el CEDART es una de las mejores opciones", sostiene.

Esta escuela se ubica en la calle José Benítez, número 604.

Si desea más información, consulte las redes sociales de la institución o marque el teléfono 8188 5116 06.

Ahí los preparan... y afuera, el mundo los está esperando.