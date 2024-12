Foránea critica falta de cultura vial de los regios: 'Nacos'

Una mujer originaria de Tabasco expresó su hartazgo por lo que considera falta de cultura vial de los regios a la hora de manejar en las calles del área metropolitana de Monterrey.

Se trata de Paulina Franco, quien a través de un video en TikTok arremetió contra las personas que no saben manejar en Monterrey.

"Qué flojera que aquí en Monterrey no sepan manejar, ya ósea, se tiene que decir, se sabe, todo el mundo lo sabe", comenzó diciendo.

Paulina, que asegura lleva mucho tiempo manejando en Monterrey, pero que también utiliza el transporte público, calificó esta situación como 'horrible' y recriminó que las personas al frente de un volante no tienen los principios básicos para manejar.

"Me molesta muchísimo, me molesta demasiado, no saben manejar, la gente aquí cree que saber manejar es llegar primero a algún lugar, cuando no... Se creen 'Checo Pérez'", señaló.

Paulina continuó diciendo que los conductores en Monterrey no saben los principios básicos de educación vial, como no hacer tráfico, como transitar de manera correcta, ya que si lo entendieran tendrían cultura vial.

La tabasqueña calificó de 'grosero, naco y corriente' a las personas que no le dan el paso a un conductor que prende las direccionales.

"Pone alguien una intermitente, ustedes le dan más rápido por alguna razón para que no pase la otra persona, no sé qué ganan en esos 30 segundos de no dejar pasar a la gente, porque luego te los topas más enfrente, seguimos aquí en el tráfico amiguito, solamente eres un grosero, naco y corriente que no tiene educación vial", expresó.

Lejos de recibir críticas como en otros casos de videos virales donde foráneos critican a los regios, la mayoría de usuarios le dieron la razón a la mujer y también expresaron su hartazgo por los accidentes, el tráfico, y la falta de cultura vial de los conductores, otros incluso señalaron que la vialidad en el área metropolitana de Monterrey se complica si se registran lluvias.

¿Qué opinas, crees que la mujer solo dijo la verdad?

Comentarios