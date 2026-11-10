Fomerrey impulsa a familias de NL a asegurar patrimonio

El programa se realizará del 13 al 17 de noviembre, en donde ofrecerán descuentos y facilidades de pago a las familias que buscan regularizar su patrimonio

El Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey) impulsará a las familias a asegurar su patrimonio durante el Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, con la novena edición de su programa, en la que ofrecerán descuentos y facilidades de pago a las familias de Nuevo León que buscan regularizar su patrimonio o ponerse al corriente con sus adeudos.

En entrevista en el estudio de Info 7 con Lety Benavides, el director del organismo, Eugenio Montiel Amoroso explicó que este año se contará con beneficios para las personas que mantienen sus pagos al día, además de apoyos para quienes todavía no cuentan con un contrato de crédito sobre los lotes que habitan.

Uno de los principales atractivos será el programa “peso por peso” mediante el cual Fomerrey aportará la misma cantidad que el usuario abone a su deuda. A esto se le sumará una bonificación adicional del 20% por ciento sobre el dinero que aporten los clientes cumplidos.

“Son siete promociones este año que estamos lanzando, la principal y la que siempre es la madre de todas estas es el peso por peso. Ellos abonan $5,000 (pesos), Fomerrey les abona $5,000 pesos. Entonces la bonificación es del 100% por ciento. A los cumplidos, además de este peso por peso, les abonamos a lo que ellos hayan aportado un 20% por ciento adicional”, explicó Montiel Amoroso.

Además, quienes logren liquidar su adeudo mediante estas promociones podrán recibir sus escrituras sin costo.

Así mismo se busca apoyar a mas de 4 mil familias que actualmente habitan lotes de manera irregular y que todavía no han contratado un crédito con la institución. Para ellas se ofrecerá la promoción de $1 peso el enganche.

El funcionario señaló que la intención del programa es ayudar a las familias a regularizar su situación y no solamente recaudar dinero.

“No nos interesa recaudar, me interesa que pongan al corriente su situación y de aquí en adelante a pagar”, recalcó el titular.

Dichas promociones y descuentos serán válidos del viernes 13 al martes 17 de noviembre en las oficinas centrales de Fomerrey ubicadas en Gonzalitos #292, municipio de Monterrey en un horario de 8:00am a 5:00pm incluido sábado y domingo.

De igual manera se instalarán módulos regionales en el fraccionamiento Renacimiento en García, la colonia Alianza Real en Escobedo, la colonia Los Valles en Juárez y el fraccionamiento La Alianza en con un horario de atención de 9.00am a 3.00pm.