Fomenta Santa Catarina el arte en menores con síndrome Down

Por: Carlos Nava 27 Marzo 2026, 20:39 Compartir

El programa, que tendrá su sede en el DIF Municipal, se aleja del esquema asistencialista tradicional para enfocarse en el empoderamiento a través del arte

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el Gobierno de Santa Catarina reafirmó su compromiso con la niñez y la inclusión social mediante el lanzamiento del programa “Almas Brillantes”. Esta iniciativa busca ofrecer un espacio de desarrollo integral y expresión artística para menores que viven con esta condición. El programa, que tendrá su sede en las instalaciones del DIF Municipal, se aleja del esquema asistencialista tradicional para enfocarse en el empoderamiento a través del arte. Los participantes podrán acceder a clases de teatro, baile y modelaje Un espacio de talento y seguridad La presentación oficial fue encabezada por la presidenta del DIF Municipal, Paola García Yves, junto al Alcalde Jesús Nava Rivera. Durante el evento, los asistentes disfrutaron de una demostración artística donde los niños y jóvenes mostraron los frutos de su talento, contagiando de entusiasmo a las familias presentes. “Con Almas Brillantes abrimos un espacio de amor, respeto y crecimiento para nuestros niños santacatarinenses. Queremos una ciudad inclusiva desde la niñez, donde cada talento tenga la oportunidad de brillar”, expresó García Yves.

Hacia una cultura de igualdad

La titular del DIF, Elizabeth Galicia Ruiz, y el Director de Atención Ciudadana, Marcial Herrera, coincidieron en que estas acciones son piezas clave para derribar las barreras sociales que aún persisten. El objetivo final es integrar a las personas con Síndrome de Down a la convivencia comunitaria activa, garantizando que su voz y su arte sean reconocidos por toda la sociedad.

El evento concluyó con una celebración especial, marcando el inicio de lo que será un proyecto periódico y permanente. Con "Almas Brillantes", Santa Catarina se posiciona como un municipio referente en la creación de entornos seguros y formativos para el desarrollo de la población infantil con discapacidad.