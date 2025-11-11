Fogata genera incendio y consume tres tejabanes en Escobedo

Elementos de Bomberos acudieron al sitio y, tras más de 30 minutos, lograron controlar el fuego que consumió por completo tres estructuras habitacionales

Un aparente descuido al mantener encendida una fogata provocó un incendio que redujo a cenizas tres tejabanes durante la noche de este domingo en el municipio de Escobedo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23:00 horas sobre la calle Francisco I. Madero, entre Cebolla y Rábano, en la colonia Fernando Amilpa, donde vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia al percatarse de las llamas que se extendían con rapidez entre las viviendas de material ligero.

Elementos de Bomberos de Nuevo León acudieron al sitio y, tras más de 30 minutos de labores, lograron controlar el fuego que consumió por completo tres estructuras habitacionales. Posteriormente realizaron trabajos de enfriamiento y remoción de escombros para evitar una posible reignición.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se originó en un predio aledaño donde se había encendido una fogata que, impulsada por las fuertes rachas de viento registradas en la zona, alcanzó los tejabanes y desató el siniestro.

Personal de Protección Civil municipal acudió al lugar para evaluar los daños y descartar riesgos adicionales, a pesar de la magnitud del fuego, no se reportaron personas lesionadas.