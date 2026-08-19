Flores Serna destaca avances de NL rumbo al quinto informe

Entre los principales resultados, Flores Serna señaló la reducción de los delitos de alto impacto con el fortalecimiento de Fuerza Civil

A casi cinco años del inicio de la actual administración estatal, Nuevo León atraviesa una etapa de avances en movilidad, infraestructura, seguridad y bienestar social, afirmó el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

El funcionario estatal destacó el liderazgo del gobernador Samuel García para impulsar obras y proyectos que durante años permanecieron pendientes y que actualmente comienzan a convertirse en una realidad para las familias de Nuevo León.

Entre los principales resultados, Flores Serna señaló la reducción de los delitos de alto impacto con el fortalecimiento de Fuerza Civil.

“Estamos haciendo realidad obras que durante mucho tiempo se quedaron pendientes y atendiendo problemáticas que fueron producto del abandono de administraciones anteriores”, indicó el funcionario. “Hoy tenemos una nueva Fuerza Civil, estamos avanzando para que las familias se sientan más seguras y estamos construyendo una nueva movilidad para un estado que sigue creciendo”.

Enfatizó la incorporación de 4 mil nuevas unidades de transporte público y los avances en la construcción de las líneas 4 y 6 del Metro.

“Pronto tendremos dos nuevas líneas del Metro y eso va a transformar la manera en que miles de neoleoneses se trasladan todos los días”, indicó. “Es un trabajo que todavía no termina, pero que ya está mejorando la calidad de vida de las familias de Nuevo León”.

En materia social, subrayó los programas dirigidos a las familias en situación vulnerable, así como la cobertura universal de Cuidar tu Salud, estrategia que brinda atención médica gratuita a la población del estado.

De cara al quinto informe de Gobierno, Flores Serna hizo un balance de su participación en la administración estatal y ratificó su compromiso de continuar trabajando durante los próximos meses para consolidar los proyectos que se encuentran en marcha.

Ya son casi cinco años haciendo equipo con el gobernador Samuel García y se acerca el quinto informe. Al hacer un balance, puedo decir que ha valido la pena”.

El funcionario manifestó su orgullo por contribuir al desarrollo de Nuevo León, aunque reconoció que aún existen retos por atender.