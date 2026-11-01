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Flores de Día de Muertos llegan al centro de Monterrey

Por: Olivia Martínez

31 Octubre 2026, 08:12

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Comerciantes instalaron camiones sobre la calle Ruperto Martínez para vender cempasúchil, terciopelo y otras flores, con precios de 40 a 500 pesos

Flores de Día de Muertos llegan al centro de Monterrey

La oferta y la demanda de  flores del Día de Muertos es tan amplia que los camiones con grandes cargamentos  instalaron su vendimia en la calle  Ruperto Martínez, a la altura de la calle Guerrero, para ofrecer ramos y macetas directamente a los clientes, es decir, sin intemediarios,  y así no encarecer los precios.

De ese modo,  se comercializaron grandes cantidades de cempasúchil,  el terciopelo o  garra de león, la nube, el clavel y el crisantemo.

Las flores  llegaron del Estado de México, de San Luis Potosí y de Durango, entre otros estados.

Los precios de flores iban desde 40 hasta 500  pesos o más, según la calidad, la cantidad y el gusto del cliente. 

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