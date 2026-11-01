Flip Fabrique conquista con su show 'Recreo' en Parque del Agua

Integrantes de la compañía canadiense sorprendieron al público con una puesta en escena que transforma elementos cotidianos del juego en números acrobáticos

La compañía canadiense "Flip Fabrique" presentó por segundo día consecutivo su espectáculo “Recreo” en el anfiteatro del Nuevo Parque del Agua, como parte de las actividades del Festival Internacional Santa Lucía.

Con una propuesta que combina acrobacias, juegos y movimiento, los artistas convirtieron el recinto en un gran patio de recreo, donde familias, niñas, niños y parejas disfrutaron de una tarde de entretenimiento.

Acrobacias y juegos para toda la familia

Durante la presentación, los integrantes de Flip Fabrique sorprendieron al público con una puesta en escena que transforma elementos cotidianos del juego en números acrobáticos.

A través de brincolines, pelotas y aros, la compañía canadiense creó distintos escenarios de creatividad, convivencia y diversión, en un espectáculo que combinó destreza física, humor y emoción.

La propuesta reunió a personas de distintas edades, quienes disfrutaron de una experiencia que acercó las artes escénicas a las familias de Nuevo León.

Festival Santa Lucía reconoce a la compañía

Al concluir la función, la presidenta del Festival Internacional Santa Lucía, Victoria Kühne, agradeció a los integrantes de Flip Fabrique por su participación y les entregó un reconocimiento por su presentación.

La compañía canadiense formó parte de la programación internacional del festival, que busca acercar distintas expresiones artísticas y culturales a públicos de todas las edades y a diferentes espacios de Nuevo León.