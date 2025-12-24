Flamazo en restaurante en Montemorelos deja un lesionado

El lesionado fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital donde sería atendido por sus heridas, las cuales no atentan contra su vida

Una persona resultó herida al registrarse un flamazo en la cocina de una restaurante en el municipio de Montemorelos, movilizando a los cuerpos de emergencia.

El incidente se registró sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 209, precisamente en el restaurante conocido como "Los Pinos", del mencionado municipio.

De acuerdo con información de las autoridades, un hombre se encontraba cocinando en el establecimiento, cuando súbitamente se dio este flamazo.

Los cuerpos de emergencia y personal de Protección Civil acudieron al lugar para descartar mayores riesgos y atender al sujeto, quien presentaba varias quemaduras.

El lesionado fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital donde sería atendido por sus heridas, las cuales no atentan contra su vida.