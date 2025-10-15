Flamazo en estación de gas deja una persona lesionada

El hecho provocó la movilización de las corporaciones de auxilio durante la mañana de este martes, en la colonia Coyoacán

Una mala maniobra en el llenado de combustible a una revolvedora de concreto provocó un flamazo en una estación de combustible, dejando como saldo un hombre con quemaduras.

El estallido ocurrió cerca de las seis de la mañana en la avenida Félix U. Gómez y Los Andes, en la colonia Coyoacán.

Durante el flamazo y explosión ocho empleados estuvieron en riesgo de ser alcanzados por la onda expansiva.

La comandancia de Protección Civil de Monterrey dio a conocer que socorristas de la Cruz Roja atendió a un trabajador, pero este no fue trasladado a ningún hospital.

El estallido provocó la movilización de elementos de la estación de bomberos que llegaron a bordo de cuatro máquinas.

Además personal de rescate de Protección Civil.

Se estableció que el accidente ocurrió en la parte trasera de la estación estación de combustible con razón social Nat Gas.

En esta área se realizaba el llenado de un camión tipo revolvedora de concreto lo que hace presumir que una mala maniobra provocó una fuga de gas.

Segundo después sobrevino el flamazo y estallido que generó una onda expansiva.

La avenida Félix U. Gómez tuvo que ser cerrada a la vialidad en los carriles de norte a sur.

Una gasolinería a 20 metros de distancia detuvo sus operaciones ante el riesgo latente de una explosión.

Los pedazos de lámina y metal salieron proyectados varios metros y quedaron encima del techo de dos empresas aledañas.

Una joven comerciante de café y pan señaló haber escuchado un fuerte estallido.

“Se escuchó muy fuerte, los empleados los vi correr hacia la avenida, algunos terminaban el turno temprano”, expresó.

Además aseguró que cuando se escuchó el estruendo sintió que el suelo se cimbro.

Luego de las maniobras, las unidades de rescate y contra incendio se retiraron del lugar.