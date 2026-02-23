Flamazo deja cinco lesionados en colonia Lomas de Santa Cecilia

El trabajador de la pipa realizó maniobras para cerrar el tanque, desconectar el equipo y sofocar el fuego sin embargo, también resultó con lesiones

Un flamazo registrado durante la recarga de un tanque provocó que al menos cinco personas resultaran lesionadas por quemaduras en un domicilio de la colonia Lomas de Santa Cecilia, al norte de Monterrey.

Según la información oficial, el flamazo se produjo cuando personal de la empresa gasera realizaba la recarga de un tanque estacionario, lo que provocó quemaduras a cinco personas que se encontraban en el lugar.

El trabajador de la pipa, perteneciente a la compañía Gas Económico, realizó maniobras para cerrar el tanque, desconectar el equipo y sofocar el fuego; sin embargo, también resultó con lesiones y se retiró del sitio.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana trasladaron a un hombre con quemaduras de primer grado al Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González para su atención médica.