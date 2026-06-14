Flamazo de tanque deja tres lesionados en Monterrey

Dos de los lesionados sufrieron heridas de consideración y tuvieron que ser trasladados de emergencia a diversos nosocomios

Tres trabajadores resultaron con quemaduras por el flamazo en un tanque de gas al interior de una vivienda en la colonia Mitras Norte, en Monterrey.

Dos de los lesionados sufrieron heridas de consideración y tuvieron que ser trasladados de emergencia a diversos nosocomios.

Realizaban pruebas de hermeticidad cuando ocurrió el accidente

El accidente ocurrió cuando hacían pruebas de hermeticidad en las tuberías de la lavandería.

Los empleados no se percataron de que un tanque de gas LP de 10 kilos tenía una fuga.

Tras el flamazo, salieron corriendo del domicilio para resguardarse, pues el cilindro también comenzó a incendiarse.

Fue sobre la calle Taxco donde se reportó el incidente minutos después de las 2:00 de la tarde del sábado.

Dos trabajadores fueron hospitalizados

Las corporaciones auxiliaron a Raúl, de 32 años, quien fue trasladado al Hospital 21 del IMSS con quemaduras de segundo grado en el brazo derecho.

También se atendió a Jean Carlos, de 17 años, que presentaba heridas en el rostro y en ambos brazos y tuvo que ser enviado al Hospital Universitario.

Las lesiones del tercer hombre, identificado como Rodrigo Alfonso, de 35 años, pudieron estabilizarse en el sitio sin que ameritara hospitalización.

Como primeros respondientes arribaron elementos de la Policía de Monterrey y Protección Civil municipal.

En tanto, personal de Bomberos de Nuevo León se desplegó para apagar las llamas que se generaban desde el tanque.

El incendio logró ser contenido sin que se extendiera a otras partes de la vivienda.