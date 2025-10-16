Flamazo causa incendio en casa de Juárez; rescatan a cachorros

Una mujer resultó lesionada con leves quemaduras en sus piernas, por lo que recibió los primeros auxilios. También fueron rescatados de varios cachorros.

Los bomberos se movilizaron para sofocar las llamas de un incendio que se registró en un domicilio de Juárez.

Los hechos se registraron en un domicilio marcado con el número 502 de la calle Río Pánuco, en la colonia Valle del Virrey.

Según información preliminar, un flamazo en un tanque de gas provocó un incendio en la vivienda en donde se vendían snacks, los productos y diverso material generaron que las llamas se propagaran de manera inmediata.

En el sitio, una mujer resultó lesionada con leves quemaduras en sus piernas, por lo que recibió los primeros auxilios. También fueron rescatados de varios cachorros.

El incendio se registró en una zona escolar, por lo que alertó a los padres de familia y vecinos.

Los bomberos sacaron varios tanques de gas que se encontraban al interior de la vivienda para evitar que estos también explotaran.