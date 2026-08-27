Fiscalía y víctimas del Casino Royale se reunirán por avances

A 15 años del ataque al Casino Royale, que dejó 52 fallecidos, las investigaciones siguen abiertas y solo una persona está detenida

A 15 años del ataque al Casino Royale, ocurrido el 25 de agosto de 2011 y que dejó un saldo de 52 personas fallecidas, las investigaciones judiciales aún no han concluido, mientras que únicamente una persona permanece detenida por estos hechos.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el próximo 27 de agosto, dos días después de cumplirse 15 años de la tragedia, sostendrá una reunión con familiares de las víctimas y personas afectadas por el ataque.

A este encuentro acudirá la señora Samara Pérez Muñiz, representante de las víctimas del ataque al Casino Royale, junto con un grupo de personas, quienes recibirán información sobre el estado actual del proceso judicial.

“No nunca (se ha cerrado la investigación), de hecho, creo que el día de mañana se van a reunir a la señora Samara junto a un grupo de víctimas donde se les va a dar por particular el estado actual de dicho proceso”, dijo Flores Saldivar.

El fiscal reconoció que se trata de un proceso complejo.

“Es un proceso que por su propia naturaleza es muy complejo, se tienen diversas resoluciones con personas condenadas en sus instancias, ha habido varias reposiciones de procesos y todavía están pendientes de apelación diversa”, dijo.

Al cumplirse 15 años del atentado, Samara Pérez presentó ante el Congreso local una iniciativa para que se expida la Ley para la Gestión Institucional y Garantía de Derechos en Macroprocesos Judiciales.

A la situación judicial se suma el pendiente en materia de reparación integral para las víctimas.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Susana Méndez Arellano, de las 52 víctimas existen 26 acuerdos de reparación.

Esto significa que, hasta el momento, únicamente la mitad de los casos han concluido formalmente las etapas relacionadas con rehabilitación, compensación y satisfacción.