Fiscalía tiene las grabaciones del ataque en centro de Monterrey

La Fiscalía del estado ya cuenta con las cámaras de seguridad de particulares así como las del C4 para dar con los responsables del ataque armado registrado cerca de las 18 horas del día de ayer en el centro de la ciudad.

“Se está trabajando (en revisión de cámaras), se está buscando a los responsables. Probablemente pronto tendremos noticias”, fue lo dijo el fiscal del estado, Javier Flores Saldívar.

Y es que momentos después del hecho violento que dejó como saldo a seis personas heridas, dos de ellas aún reportadas como graves, en el cruce de la avenida Benito Juárez y la calle Modesto Arreola, el secretario de seguridad del municipio de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, dijo que contaban con las cámaras del C4, pero faltaría la de particulares, las cuales son obtenidas por policías ministeriales.

“Ya recabamos los videos del C4, tenemos información, imágenes de los sujetos y nos falta nada más que la policía Ministerial cuando inicie la investigación, solicite el resto de los videos de las cámaras particulares”, indicó Sánchez Quiroz.

El fiscal del estado, Flores Saldívar, respaldó la versión del municipio de Monterrey, dijo que integrantes de dos grupos criminales rivales se encontraron de manera aleatoria en este punto del centro de la ciudad y comenzaron a dispararse entre sí, pero en la zona había gran cantidad de personas pues es una zona comercial y de tránsito constante, por lo que las balas dieron en las seis personas.

“Es una cuestión donde, al parecer, aleatoriamente dos o más personas de grupos rivales y comienzan (las detonaciones)”, dijo previo a la reunión de seguridad en la 7ma Zona Militar en el municipio de Apodaca.

Ayer por la noche, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) precisó que atendía a seis personas por herida de arma de fuego en el Hospital de Traumatología y Ortopedia No.21, de las cuales dos se encuentran graves.