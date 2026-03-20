Fiscalía se deslinda de servicios funerarios externos al SEMEFO

La Fiscalía enfatizó que no recomienda funerarias, no promueve servicios privados y no tiene convenio con ninguna empresa de este giro

Atraves de un comunicado oficial, la Fiscalía General de Nuevo León informó que no mantiene ningún vínculo con servicios funerarios ofrecidos en las inmediaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), y advirtió a la ciudadanía sobre la presencia de personas que brindan este tipo de ofertas de manera directa.

Señaló que se ha detectado a individuos que abordan a familias en los alrededores de sus instalaciones para ofrecer servicios funerarios, situación que aclaró es completamente ajena a la institución.

La Fiscalía enfatizó que no recomienda funerarias, no promueve servicios privados y no tiene convenio con ninguna empresa de este giro, por lo que cualquier ofrecimiento n banquetas, accesos o zonas exteriores no representa una gestión oficial.

Asimismo, destacó que todos los servicios que brinda el SEMEFO son gratuitos y forman parte de sus funciones legales.

Ante esta situación, la dependencia hizo un llamado a las familias para que realicen todos los trámites únicamente dentro de las instalaciones, con personal debidamente identificado, a fin de evitar posibles abusos.