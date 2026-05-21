Fiscalía realiza cateo por narcomenudeo en Juárez

De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble cateado estaría presuntamente relacionado por delitos contra la salud.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia realizaron un cateo en un domicilio como parte de una investigación relacionada con presuntas actividades de narcomenudeo, sin que hasta el momento se reporten resultados positivos.

La diligencia se llevó a cabo en el municipio de Juárez, específicamente en la colonia Héroes de Nacozari, sobre la calle Albino Espinoza, en su cruce con la calle Jesús García.

De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble cateado estaría presuntamente relacionado por delitos contra la salud.

Durante el operativo, policías ministeriales ingresaron a la vivienda con el objetivo de localizar posibles indicios vinculados a la investigación por narcomenudeo, aunque hasta el momento las autoridades no han informado sobre el aseguramiento de drogas, personas detenidas o algún otro resultado relevante.

La Fiscalía indicó que las indagatorias continúan abiertas y será en las próximas horas o días cuando se determine si existen elementos suficientes para avanzar en el caso, mientras el domicilio quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes.